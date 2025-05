Par La Rédaction

Alors que le Nigéria a célébré la Journée mondiale de l'autisme 2025 le 2 avril, la scène artistique mondiale a vu émerger une nouvelle étoile : Kanyeyachukwu Tagbo-Okeke, un jeune artiste autiste de 15 ans.

Ce prodige a marqué l'histoire en battant le record du monde Guinness pour la plus grande toile artistique. L'exploit de Kanyeyachukwu dépasse celui du peintre britannique contemporain Sacha Jafri, dont l'œuvre de 17 000 pieds carrés, intitulée « The Journey of Humanity », détenait ce titre depuis février 2021.

Désormais, le site officiel du Guinness World Records déclare : « La plus grande toile artistique mesure 12 303,87 m² (132 437 pieds² 116,85 pouces²) et a été réalisée par Kanyeyachukwu Tagbo-Okeke (Nigéria) à Abuja, au Nigéria, le 26 novembre 2024. »

La présentation de l'œuvre de Kanyeyachukwu sur la place Eagle à Abuja a été un moment de fierté nationale, salué par le président nigérian Bola Tinubu.

Dans un message partagé sur X, Tinubu a rendu hommage à l'esprit de Kanyeyachukwu : « Vous avez dit : ‘L'impossibilité est un mythe', et vous avez prouvé que rien n'est impossible en créant la plus grande toile artistique au monde avec 12 303,87 mètres carrés. Vous êtes Courageux, Audacieux et Tenace. »

Le thème de la Journée mondiale de l'autisme de cette année, « Promouvoir la neurodiversité et les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies », trouve un écho particulier dans l'accomplissement de Kanyeyachukwu.

La ministre nigériane de la Culture, du Tourisme et de l'Économie créative, Hannatu Musa Musawa, a souligné l'importance de la contribution de Kanyeyachukwu lors de la cérémonie d'annonce, déclarant : « Il (Tagbo-Okeke) a transformé sa créativité en une voix puissante pour l'inclusion, prouvant que le talent n'a pas de frontières et que, en effet, rien n'est impossible. »

