Le président russe Vladimir Poutine a félicité le président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'occasion de la Journée de la Liberté, réaffirmant la solidité des liens entre Moscou et Pretoria, selon un message partagé dimanche par l'ambassade de Russie en Afrique du Sud.

Dans une lettre, Poutine a souligné le haut niveau des relations entre la Russie et l'Afrique du Sud, notant leur coopération dans les domaines du commerce, de l'économie, de la science, de la technologie et des affaires humanitaires, ainsi que leurs efforts conjoints sur les plateformes internationales, comme lors du sommet des BRICS de l'année dernière à Kazan.

“Je suis convaincu que nous continuerons à développer le partenariat stratégique entre la Russie et l'Afrique du Sud de toutes les manières possibles”, a déclaré Poutine, ajoutant que cette collaboration “répond pleinement aux intérêts de nos peuples amis et est conforme aux objectifs de renforcement de la sécurité et de la stabilité internationales”.

Poutine a également adressé ses vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité à Ramaphosa ainsi qu'au peuple sud-africain.

Les Sud-Africains célèbrent leur “Journée de la Liberté” chaque 27 avril, en souvenir des premières élections démocratiques de 1994 qui ont marqué la fin officielle de la ségrégation raciale et de l'oppression sous le régime de l'apartheid dominé par la minorité blanche.