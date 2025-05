Par Abhishek G Bhaya

Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis se sont de nouveau intensifiées, avec une rhétorique acerbe et des tarifs douaniers de rétorsion marquant le dernier round du conflit économique. Cette situation a conduit les analystes à se demander si les deux parties se livrent à des manœuvres politiques ou si le monde est véritablement entré dans une guerre commerciale à grande échelle entre les deux plus grandes économies.

« Si les États-Unis veulent la guerre, qu'il s'agisse d'une guerre tarifaire, d'une guerre commerciale ou de tout autre type de guerre, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout », a déclaré l'ambassade de Chine aux États-Unis dans un message publié le 5 mars sur X (anciennement Twitter), citant la déclaration officielle, également publiée sur X, du ministère chinois des affaires étrangères un jour plus tôt.

Certains analystes considèrent que la dernière déclaration chinoise - en particulier sa disposition explicite à « tout type de guerre » et la référence au « combat jusqu'à la fin » - est sans précédent, qu'elle marque la position la plus agressive de Pékin dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et qu'elle signale une escalade stratégique. Toutefois, les experts chinois affirment que malgré la rhétorique plus acerbe, la position officielle de Pékin reste inchangée.

Henry Huiyao Wang, ancien conseiller du Conseil d'État chinois, rejette l'idée que la récente réponse de Pékin représente un changement radical.

« Non, je ne pense pas que cela soit différent de ce que la Chine a dit précédemment », dit-il à TRT World, notant que les contre-tarifs de la Chine restent mesurés par rapport aux hausses tarifaires massives imposées par les États-Unis.

« La Chine n'a appliqué des droits de douane que sur 80 à 100 catégories de produits, alors que les États-Unis ont augmenté les droits de douane sur toutes les catégories. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'une mesure de riposte, mais plutôt d'une réponse réservée, modérée et symbolique de la part de la Chine », souligne Wang, qui est également le fondateur et le président du Centre pour la Chine et la mondialisation (CCG), basé à Pékin.

Selon lui, cette rhétorique musclée vise principalement le public national plutôt que de marquer un changement fondamental dans la stratégie de guerre commerciale de Pékin.

Mais les dirigeants chinois pourraient également utiliser cette posture pour tâter le terrain.

Rorry Daniels, directrice générale de l'Asia Society Policy Institute, estime que l'attitude de Pékin est une manœuvre calculée pour renforcer sa position de négociation.

« Je pense que la Chine a déterminé qu'il n'y avait aucun avantage à concéder sa position avant le début des négociations. Pékin a examiné les priorités du président Trump et a décidé de créer un effet de levier en vue d'une négociation difficile », explique-t-elle à TRT World depuis New York.

C'est ce qui explique, selon Mme Daniels, le ciblage des produits agricoles américains et l'utilisation d'un langage assertif.

D'autres mettent en garde contre une interprétation excessive de la déclaration chinoise.

Julien Chaisse, professeur de droit à la City University of Hong Kong, reconnaît que cette rhétorique acerbe est notable, mais qu'elle n'indique pas nécessairement une rupture radicale avec la position antérieure de la Chine.

« La Chine a toujours présenté les différends commerciaux avec les États-Unis comme faisant partie d'un effort plus large pour résister à la pression économique. À mon avis, cela n'a pas changé », affirme-t-il à TRT World, soulignant que si l'expression “se battre jusqu'au bout” peut suggérer une ligne dure, les réponses réelles de la Chine sont restées mesurées et dépendantes des prochaines actions de Washington.

Avant cette dernière déclaration, les remarques officielles les plus fermes de la Chine remontent sans doute au 7 mars 2023, lorsque le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Qin Gang, a averti que la politique américaine risquait de conduire à une « confrontation et à un conflit » si elle persistait dans son « endiguement et sa répression tous azimuts » de la Chine, qualifiant cette politique de « jeu à somme nulle ».

Qin avait mis en garde : « Si les États-Unis n'appuient pas sur le frein mais continuent à accélérer sur la mauvaise voie, aucun garde-fou ne pourra empêcher le déraillement, et il y aura certainement un conflit et une confrontation ».

S'agit-il d'une véritable guerre commerciale ?

La dernière sotie de la Chine est intervenue après l'entrée en vigueur, le 4 mars, des droits de douane supplémentaires de 10 % imposés par le président américain Donald Trump sur les importations chinoises, ce qui porte à 20 % les droits de douane cumulés imposés en à peine un mois.

En représailles, Pékin a annoncé de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 15 % sur les principaux produits américains, notamment le poulet, le porc, le soja et le bœuf, ainsi que des restrictions à l'exportation et des contrôles accrus sur les relations commerciales avec les entreprises américaines. Ces mesures devraient entrer en vigueur le 10 mars.

Alors que Washington a imposé des droits de douane supplémentaires et que Pékin a réagi par des contre-mesures ciblées, certains observateurs estiment que la situation s'est transformée en une véritable guerre commerciale.

Mme Daniels, de l'Asia Society Policy Institute, prévient qu'« une escalade tarifaire déclenchera une guerre commerciale dont l'issue sera déterminée par celui qui cligne des yeux le premier ».

Elle suggère que les deux parties sont réticentes à paraître faibles, ce qui rend les concessions publiques peu probables. Toutefois, le bilan économique d'une hostilité prolongée pourrait finalement les contraindre à négocier. « Aucune des deux parties n'est susceptible de faire des concessions publiques, mais chacune devra gérer avec soin les effets d'une guerre commerciale au sein de son économie nationale », explique-t-elle.

Chaisse, de la City University of Hong Kong, est plus prudent lorsqu'il s'agit de qualifier la situation de guerre commerciale à part entière, estimant que les tarifs douaniers de rétorsion de la Chine restent sélectifs plutôt que globaux. « Contrairement aux précédentes séries de droits de douane, qui étaient souvent associées à des négociations en coulisse, la toile de fond géopolitique est beaucoup plus tendue cette fois-ci », affirme-t-il.

« Les deux gouvernements ont des raisons de politique intérieure de s'accrocher, ce qui rend le compromis plus difficile. Cela dit, il serait prématuré de parler d'une véritable guerre commerciale », tempère Chaisse.

Wang, de la GCC, est d'accord, soulignant que « la Chine est déjà habituée à ce type de droits de douane. Malgré les droits de douane de 25 % imposés à la Chine, le commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis a augmenté de 20 % au cours des quatre ou cinq dernières années.

Il soutient que « ces [tarifs douaniers de rétorsion] sont un moyen de pousser les deux parties à la table des négociations et de parvenir à un accord en face à face ».

Le secteur agricole américain sera le plus touché

Les conséquences de ce différend commercial dépassent le cadre géopolitique pour s'étendre aux réalités économiques, l'agriculture américaine étant susceptible d'être l'un des secteurs les plus durement touchés. Les produits agricoles sont les principales exportations américaines vers la Chine, les graines de soja - désormais frappées d'un droit de douane de 10 % - étant en tête de liste.

Lors de la précédente guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, des droits de douane similaires ont incité les importateurs chinois à déplacer leurs achats de soja vers le Brésil et l'Argentine. Les analystes estiment que la décision de Pékin de frapper les exportations agricoles américaines de droits de douane vise à exercer une pression politique sur Trump en affectant les agriculteurs américains, un électorat républicain clé.

Comme l'explique Daniels, « les produits agricoles sont cycliques et reposent sur des marchés escomptés qui pourraient ne pas se matérialiser ». La Chine imposant des droits de douane allant jusqu'à 15 % sur les principaux produits agricoles américains, les agriculteurs américains risquent de subir des pertes.

Chaisse souligne en outre la vulnérabilité des agriculteurs américains. « La Chine est depuis longtemps l'un des principaux acheteurs de soja, de porc et de bœuf américains, mais elle dispose d'alternatives comme le Brésil et l'Argentine, qui sont tout à fait capables de prendre le relais. Si cette situation perdure, les agriculteurs américains en subiront les conséquences », note-t-il.

Au-delà de l'agriculture, il prévient que la Chine pourrait adopter des mesures plus indirectes à l'encontre des entreprises américaines opérant à partir du pays asiatique.

« Pékin dispose de nombreux moyens pour leur rendre la vie difficile, tels qu'un examen réglementaire plus approfondi, des ralentissements dans l'octroi de licences ou des restrictions sur certaines importations. Si cette lutte commerciale s'intensifie, il faut s'attendre à ce que ces tactiques se multiplient ».

Le facteur Fentanyl : Un problème commercial ou une monnaie d'échange ?

Le président Trump a justifié ses dernières augmentations de droits de douane en les liant aux efforts déployés pour enrayer la crise du fentanyl aux États-Unis, une affirmation que la Chine a rejetée en la qualifiant d'« excuse fragile ». Cette question reste un point litigieux dans les relations entre les États-Unis et la Chine, Washington insistant sur le fait que Pékin doit faire davantage pour réduire la production et les exportations de fentanyl.

Wang minimise le rôle de la Chine dans la crise du fentanyl, affirmant que Pékin a déjà pris des mesures pour contrôler la substance.

« La Chine fait de son mieux pour contenir, contrôler et interdire cette substance », affirme-t-il, rejetant la responsabilité sur d'autres sources de fentanyl entrant aux États-Unis. Il souligne que le bureau d'information du Conseil d'État chinois a publié le 4 mars un livre blanc décrivant les « mesures globales » prises par Pékin pour faire face au problème du fentanyl.

Daniels adopte un point de vue plus large, suggérant que les préoccupations commerciales, sécuritaires et politiques sont de plus en plus enchevêtrées dans les relations entre les États-Unis et la Chine. « Le fentanyl est un problème majeur dans les relations entre les États-Unis et la Chine, car sa distribution aux États-Unis a eu des effets dévastateurs sur les communautés et les familles. Mais il n'est plus utile de diviser les problèmes en trois catégories : le commerce, la politique ou la sécurité ».

Notant que ni Washington ni Pékin ne considèrent les frictions dans leurs relations comme des problèmes isolés pouvant être gérés indépendamment, M. Daniels explique que toutes ces questions restent pertinentes pour créer l'ambiance nécessaire à tout type de coordination ou d'accord. « Ce qui est important, ce ne sont donc pas seulement les questions elles-mêmes, mais les attitudes que chaque partie apporte aux discussions sur ces questions ».

Pour Chaisse, l'invocation du fentanyl par Washington s'inscrit dans le cadre d'une manœuvre stratégique plus large. « En ce qui concerne le fentanyl, cette question n'a rien à voir avec le commerce à proprement parler. Les États-Unis font pression sur la Chine depuis des années pour qu'elle réduise la production et les exportations de fentanyl, et Pékin insiste sur le fait qu'elle a déjà renforcé ses contrôles. Lier ce différend aux droits de douane est une démarche politique, pas économique ».

« C'est un autre signe que les mesures économiques sont entraînées dans des batailles stratégiques plus vastes au lieu de rester dans leur propre voie », ajoute-t-il.

Que nous réserve l'avenir ? Une impasse prolongée ou des négociations délicates ?

Malgré la rhétorique musclée et les mesures économiques de rétorsion, Wang reste optimiste et pense que des négociations pourraient encore permettre d'aller de l'avant.

« Trump est essentiellement un homme d'affaires qui utilise les droits de douane comme monnaie d'échange », souligne Wang, ce qui suggère que son approche est moins axée sur la confrontation que sur l'exploitation des négociations.

Chaisse prévient toutefois que les conditions d'une résolution rapide deviennent de plus en plus difficiles. « Les dernières hausses tarifaires de Trump nous rapprochent de ce que j'appellerais une impasse prolongée. Contrairement aux précédentes vagues de droits de douane, qui s'accompagnaient souvent de négociations à huis clos, le contexte géopolitique est cette fois beaucoup plus tendu. »

Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine est donc à la croisée des chemins. Si l'escalade de la rhétorique suggère une position ferme de la part des deux parties, les politiques et les réponses économiques actuelles indiquent un certain degré de prudence stratégique, selon les analystes.

Comme le dit Daniels, « aucune des parties n'est susceptible de céder publiquement, mais chacune devra gérer avec soin les effets d'une guerre commerciale au sein de son économie politique intérieure ».