Depuis 2011, avec l'augmentation du trafic d'armes et les troubles dans la région plus large du Sahel, des gangs armés organisés se sont formés dans le nord-ouest du Nigeria, où le vol de bétail et les enlèvements sont devenus des activités très lucratives dans les zones rurales largement appauvries.

Ces groupes imposent également des taxes aux agriculteurs et aux mineurs artisanaux.

La violence s'est étendue ces dernières années du nord-ouest au centre-nord du Nigeria.

Il y a deux semaines, des troupes nigérianes ont tué au moins 95 membres d'un gang armé lors d'une fusillade et de frappes aériennes dans l'État du Niger, au nord-ouest.

Les bandits, principalement motivés par l'argent, ont également accru leur coopération avec les groupes militants nigérians, qui mènent une insurrection armée distincte depuis 16 ans dans le nord-est.

L'émergence récente du groupe militant Lakurawa dans le nord-ouest a aggravé la violence dans la région.

Les gouvernements des États touchés ont recruté des milices combattant les militants dans le nord-est pour aider à contrer les bandits.