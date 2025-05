Un juge malien devrait ordonner jeudi la réouverture de la mine d'or Loulo-Gounkoto de Barrick Mining sous une nouvelle direction, à la demande du gouvernement malien, selon trois sources proches du dossier.

Cette décision représenterait une escalade majeure dans le différend opposant le pays et la société minière canadienne, qui a conduit à la suspension des opérations depuis janvier.

Barrick et le gouvernement malien dirigé par les militaires sont en désaccord depuis 2023 au sujet de l'application d'un nouveau code minier qui augmente les taxes et accorde une part plus importante à l'État malien dans l'exploitation de la mine d'or.

Les opérations ont été suspendues après que le gouvernement a saisi environ 3 tonnes métriques d'or, d'une valeur de 317 millions de dollars au prix de la semaine dernière, accusant l'entreprise de ne pas avoir rempli ses obligations fiscales. Le gouvernement bloquait les exportations d'or de Barrick depuis début novembre.

Nouvelle direction

En tant qu'actionnaire détenant 20 % des parts de l'installation, le pays a demandé la réouverture de la mine auprès du Tribunal de Commerce de Bamako, selon deux des sources.

Si le juge accepte, un nouvel organe de gestion serait nommé pour rouvrir et exploiter les mines, ont ajouté les deux sources.

Ce dernier développement intervient alors que les deux parties négocient un autre protocole d'accord.

Jeudi marque également la date limite pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Mali. La mine de Barrick est inscrite parmi les contribuables soumis à la TVA dans le système fiscal malien.

Les porte-parole de Barrick et du ministère des Mines du Mali n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.