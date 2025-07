L'attaquant portugais de Liverpool, Diogo Jota, 28 ans, est mort dans un accident de voiture près de Zamora, dans le nord-ouest de l'Espagne, avec son frère, a annoncé jeudi la télévision publique espagnole, citant les pompiers locaux.

La police a indiqué à Reuters que tout indiquait que cette information était correcte, bien qu'elle ne puisse pas encore confirmer officiellement les noms.

Le service régional des pompiers de Castille-Leon, où se trouve Zamora, a indiqué sur son site internet qu'une voiture avait eu un accident peu après minuit jeudi et avait pris feu, et que deux hommes, âgés de 28 et 26 ans, avaient été retrouvés morts.

Jota, qui s'est marié le 28 juin, a aidé Liverpool à remporter la Premier League la saison dernière et a également gagné la FA Cup et la League Cup avec le club de Merseyside.

Jota était arrivé à Anfield en 2020 en provenance des Wolverhampton Wanderers et avait marqué 65 buts en 182 apparitions pour le club, toutes compétitions confondues.

Il a également disputé 49 matches avec le Portugal, remportant deux fois la Ligue des nations de l'UEFA.