L'Union africaine a salué, vendredi, la dissolution de deux des groupes armés les plus puissants en République centrafricaine, exhortant les autres combattants à déposer également les armes.

Le pays a connu une succession de guerres civiles depuis son indépendance en 1960.

Malgré un accord de paix signé en 2019 entre le gouvernement et 14 groupes rebelles, plusieurs factions armées continuent de se battre et de revendiquer leur autorité sur certaines parties du territoire.

En avril, le gouvernement a conclu des accords de paix avec deux des groupes les plus puissants : l'Union pour la paix en Centrafrique (UPC) et le groupe Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R).

À l'époque, aucun détail n'avait été communiqué, mais le gouvernement avait déclaré que les groupes étaient "engagés à se réintégrer dans le processus de paix".

‘Dialogue national’

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a salué la dissolution de l'UPC et du 3R, annoncée le 10 juillet par leurs dirigeants.

La déclaration a également appelé tous les groupes armés "à déposer les armes et à s'engager de bonne foi dans un dialogue national inclusif et une réconciliation".

La dernière guerre civile en République centrafricaine a débuté il y a plus d'une décennie. Le gouvernement a sécurisé les principales villes et la violence a diminué ces dernières années.

Cependant, des affrontements éclatent parfois dans des régions reculées entre les rebelles et l'armée nationale.