Lundi matin, l'armée israélienne a pris pour cible un entrepôt de liquides et de fournitures médicales du complexe médical Nasser à Khan Younès, dans le sud de Gaza, dans le cadre de ses attaques génocidaires qui se poursuivent depuis octobre 2023.

Le ministère de la Santé de Gaza a publié sur les réseaux sociaux des images montrant les conséquences désastreuses de l'attaque de l'armée israélienne contre l'entrepôt de fournitures médicales du complexe.

Les photographies révèlent d'importantes destructions de liquides, de fournitures et d'équipements médicaux suite à l'attaque des forces israéliennes.

Cette attaque survient un jour après l'annonce par l'armée israélienne du lancement d'une offensive terrestre dans plusieurs zones de Gaza dans le cadre de l'opération “Chars de Gédéon”, marquant une dangereuse escalade dans la guerre génocidaire en cours dans l'enclave palestinienne.

Lire aussi : Erdogan: Gaza appartient aux Gazaouis et il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps

Hôpitaux pour cible

La semaine dernière, l'armée israélienne a attaqué le complexe médical Nasser, le plus grand hôpital de Gaza, tuant et blessant plusieurs Palestiniens qui y recevaient des soins, selon un communiqué des autorités locales de Gaza.

Tout au long de son génocide à Gaza, l'armée israélienne a systématiquement ciblé les hôpitaux et le système de santé de Gaza, rendant la plupart d'entre eux inopérants et mettant en danger la vie des patients et des blessés, comme le montrent des rapports palestiniens et de l'ONU.

L'armée israélienne mène une offensive brutale contre Gaza depuis octobre 2023, tuant plus de 53 300 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt en novembre dernier contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.