Ils sont venus pour le spectacle. Ils sont restés pour la langue.

Cela pourrait bien être le scénario du turc, alors que les séries télévisées et les films produits en Turquie conquièrent discrètement les salons aux quatre coins du monde, créant une armée inattendue de linguistes amateurs formés par les sous-titres.

Pour la première fois, il est possible de transformer une simple curiosité culturelle en diplômes universitaires officiels, que l'on soit originaire d'Afrique ou d'Amérique latine.

Le programme de langue et culture turques de l'Université Anadolu, basé à Eskişehir, lancé dans le cadre de son système d'enseignement ouvert, innove à plus d'un titre.

Cette initiative représente une extension significative de la mission de l'université, qui vise à connecter la langue turque aux apprenants du monde entier en offrant une expérience accessible et académique aux étudiants internationaux.

Le nouveau programme de diplôme d'associé de deux ans s'appuie sur les technologies numériques pour éliminer les barrières géographiques et offrir aux étudiants du monde entier une base solide en langue et littérature turques.

Conçu avec flexibilité, ce programme s'adresse également aux étudiants internationaux et aux personnes ayant la double nationalité désirant suivre un enseignement universitaire de qualité en turc.

L'excellence rencontre l'innovation

Le programme se distingue par des cours élaborés par des universitaires de renom, agrémentés de supports audiovisuels de haute qualité et de ressources pédagogiques interactives.

Ce modèle novateur vise à élever l'enseignement du turc au niveau universitaire, le distinguant ainsi des cours de langue traditionnels.

Une fonctionnalité particulièrement intéressante permet aux étudiants ayant terminé la phase préparatoire d'accéder directement à l'un des quelque 50 programmes de turc proposés par l'Université Anadolu.

Ce parcours transforme le programme de langue et culture turques, qui n'était auparavant qu'un cours de langue autonome, en une passerelle vers des études supérieures, avec une certification officielle de la maîtrise de la langue turque.

La plateforme d'apprentissage numérique de l'université, Anadolum eCampus, est le pilier de l'expérience d'apprentissage internationale.

Cette plateforme complète intègre un système de gestion de l'apprentissage (LMS), des sessions en direct via des séminaires en ligne, une application mobile et des analyses d'apprentissage.

Les étudiants bénéficient d'un accès illimité au contenu des cours, aux résumés des unités, aux exercices et aux questions d'examens antérieurs, tout en maintenant une interaction directe avec les enseignants lors des cours en direct.

La prise en charge mobile garantit la continuité de l'apprentissage à tout moment et en tout lieu.

Un succès avéré

L'Université Anadolu apporte son expérience à cette initiative mondiale, forte du succès considérable remporté par ses programmes de certificat en turc à l'étranger.

Ces efforts ont permis à des milliers de participants natifs d'améliorer leurs compétences linguistiques et de renforcer leur identité culturelle.

Le nouveau programme de diplôme d'associé vise à toucher un public plus large, au-delà des citoyens turcs et des personnes d'origine turque, pour inclure les étrangers apprenant le turc comme langue seconde.

L'université s'est déjà imposée comme un établissement privilégié pour les étudiants internationaux, notamment africains.

Depuis le lancement du programme de sensibilisation à l'Afrique du Conseil de l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants africains venant en Turquie a considérablement augmenté.

L'Université Anadolu propose des services d'enseignement aux pays africains depuis 2021 et accueille régulièrement des programmes internationaux liés au continent.

L'engagement de l'université en faveur de l'éducation africaine se reflète dans ses infrastructures, notamment ses centres d'examen à Dakar, la capitale sénégalaise, et à Kampala, en Ouganda.

Les facultés “d'éducation ouverte”, d'économie et de gestion d'entreprise proposent toutes des programmes africains, avec des cours portant notamment sur l'histoire africaine et l'impact des colonialismes portugais, espagnol, britannique et français sur le continent.

Une vision globale pour le turc

L’ampleur de l’initiative est impressionnante, avec des projets de campagne mondiale en langue turque couvrant plus de 100 pays et plus de 60 centres d’examen sur les sept continents.

Le recteur de l'Université Anadolu, le Dr Yusuf Adıgüzel, présente l'ambition de l'université.

« Notre objectif est d'enseigner le turc grâce au système éducatif ouvert. Les inscriptions au programme de langue et culture turques débuteront cette année. Notre objectif est de proposer un enseignement du turc de niveau universitaire à des personnes familiarisées avec la langue, par le biais de séries télévisées ou de films, et de promouvoir la langue et la culture turques à l'échelle mondiale », a-t-il déclaré à TRT Afrika.

L'ampleur de cette initiative est impressionnante, avec des projets de campagne mondiale de promotion de la langue turque couvrant plus de 100 pays et plus de 60 centres d'examen sur les sept continents.

Cette expansion s'appuie sur près d'un demi-siècle d'expertise du système éducatif ouvert de l'Université Anadolu, créé en 1982 et reconnu comme l'un des trois meilleurs au monde. Il a formé plus de 4,2 millions de diplômés à ce jour.

« Nous étendons aujourd'hui cette expertise de près d'un demi-siècle au monde entier grâce au programme de langue et culture turques », explique M. Adıgüzel.

Nos étudiants internationaux pourront s'inscrire à ce programme et à quatre autres. De plus, nous organisons des campagnes mondiales en collaboration avec des partenaires internationaux pour promouvoir le programme.

Notre devise est : « Enseigner le turc au monde entier ».

La première cohorte est attendue prochainement, les inscriptions débutant en juin.

Des informations détaillées sur le programme de langue et culture turques sont disponibles sur http://ana.do/5xe

Des ressources supplémentaires sont accessibles sur la page web du programme : https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-fakultesi-onlisans-programlari-2-yillik/turk-dili-ve-kulturu