Nigeria : un nouveau naufrage fait au moins 60 morts
Plus de 100 passagers se trouvaient à bord lorsque le navire a heurté une souche d'arbre submergée et a chaviré dans l'État de Niger.
L'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria indique que les recherches se poursuivent après l'accident de bateau. / AP
4 septembre 2025

Au moins 60 personnes ont perdu la vie après qu’un bateau transportant plus de 100 passagers a chaviré dans l’État du Niger, au centre-nord du Nigeria, ont indiqué des responsables locaux.

Le bateau avait quitté Tungan Sule, dans le district de Malale, mardi matin, en direction de la ville de Dugga pour une visite de condoléances.

Il a heurté une souche d’arbre submergée près de la communauté de Gausawa, dans la zone administrative locale de Borgu.

« Le bilan de l’incident du bateau s’élève désormais à 60 morts », a déclaré Abdullahi Baba Ara, président de la zone administrative de Borgu, à l’agence de presse Reuters mercredi.

« Dix personnes sont dans un état grave et beaucoup d’autres sont encore portées disparues. »

L’accident s’est produit vers 11 heures, heure locale (10h00 GMT).

Sa’adu Inuwa Muhammad, chef de district de Shagumi, a déclaré être arrivé sur les lieux peu après l’incident.

« Le bateau transportait plus de 100 personnes. Nous avons pu récupérer 31 corps dans la rivière. Le bateau a également été récupéré et retiré », a-t-il expliqué, ajoutant que les femmes et les enfants constituaient la majorité des victimes.

‘Bateau surchargé’

Quatre victimes ont été enterrées mardi conformément aux rites islamiques.

L’Agence de gestion des urgences de l’État du Niger (NSEMA) a indiqué que des plongeurs locaux et des équipes de secours continuaient les recherches.

Elle a confirmé 29 décès, 50 sauvetages et deux personnes toujours portées disparues, tout en reconnaissant que le bilan augmentait à mesure que d’autres corps étaient retrouvés.

L’agence a précisé que le bateau était surchargé et qu’il avait heurté une souche d’arbre, ce qui a provoqué son chavirement.

Les accidents de bateau sont fréquents au Nigeria, particulièrement pendant la saison des pluies, en raison du manque de respect des règles de sécurité, de la surcharge des embarcations et de l’utilisation de bateaux mal entretenus.

Ces dernières années, des centaines de personnes ont perdu la vie dans des incidents similaires sur les voies navigables intérieures.

Les autorités ont déclaré qu’une enquête examinerait le respect des règles de sécurité et si les opérateurs avaient ignoré les avertissements concernant le niveau des eaux dans la région.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT World and Agencies
