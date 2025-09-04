Au moins 60 personnes ont perdu la vie après qu’un bateau transportant plus de 100 passagers a chaviré dans l’État du Niger, au centre-nord du Nigeria, ont indiqué des responsables locaux.

Le bateau avait quitté Tungan Sule, dans le district de Malale, mardi matin, en direction de la ville de Dugga pour une visite de condoléances.

Il a heurté une souche d’arbre submergée près de la communauté de Gausawa, dans la zone administrative locale de Borgu.

« Le bilan de l’incident du bateau s’élève désormais à 60 morts », a déclaré Abdullahi Baba Ara, président de la zone administrative de Borgu, à l’agence de presse Reuters mercredi.

« Dix personnes sont dans un état grave et beaucoup d’autres sont encore portées disparues. »

L’accident s’est produit vers 11 heures, heure locale (10h00 GMT).

Sa’adu Inuwa Muhammad, chef de district de Shagumi, a déclaré être arrivé sur les lieux peu après l’incident.

« Le bateau transportait plus de 100 personnes. Nous avons pu récupérer 31 corps dans la rivière. Le bateau a également été récupéré et retiré », a-t-il expliqué, ajoutant que les femmes et les enfants constituaient la majorité des victimes.