Nyala, au Soudan, a accueilli le 31 août une cérémonie qui pourrait marquer un tournant pour ce pays ravagé par les conflits, déclenchée par ce qui est peut-être sa fracture politique la plus dommageable depuis la sécession du Soudan du Sud.

Mohamed Hamdan Dagalo, chef des Forces de soutien rapide (RSF), une force paramilitaire en guerre contre les Forces armées soudanaises (SAF) dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan depuis avril 2023, a prêté serment ce jour-là en tant que chef d'un gouvernement parallèle.

Le chef de milice Abdelaziz Adam al-Hilu, investi comme adjoint de Dagalo, ainsi qu'un conseil présidentiel de 13 membres complètent cette hiérarchie, selon une déclaration de la nouvelle Alliance fondatrice soudanaise.

Le choix de la date de cette cérémonie semble délibéré et soigneusement calculé pour contrer les événements du camp rival.

Quelques jours auparavant, le Conseil de souveraineté transitoire, reconnu internationalement et dirigé par al-Burhan, avait tenu sa première réunion de cabinet à Khartoum depuis le début de la guerre civile.

Désormais, avec deux gouvernements opposés revendiquant leur légitimité, les experts estiment que la polarisation de la troisième plus grande nation d'Afrique devient une formalité après des années de tensions croissantes.

La création d'une administration parallèle, qualifiée de « gouvernement fantôme » par le Conseil de souveraineté dirigé par l'armée, met également en lumière les effets d'une guerre dans l'impasse où aucune des deux parties ne semble proche de la victoire.

L'Union africaine et les Nations unies ont toutes deux rejeté cette autorité gouvernementale parallèle au Soudan, la qualifiant de menace pour l'unité et l'intégrité territoriale du pays.

Divisé par le conflit

Les RSF et leurs alliés ont renforcé leur emprise sur l'ouest du Soudan après avoir cédé une grande partie des régions nord, centrale et orientale, y compris Khartoum, aux forces armées plus tôt cette année.

Les unités de Dagalo contrôlent désormais toutes les capitales des cinq États de la région du Darfour, à l'exception d'une seule, une région riche en réserves d'or s'étendant le long des frontières du Soudan avec la Libye, le Tchad et la République centrafricaine.

« Cela ne doit pas être sous-estimé, car ce qui s'est passé il y a quelques jours est un tournant dans l'histoire soudanaise », note l'analyste Elbashir Idris, établissant des parallèles troublants avec le référendum de 2011 qui a divisé le Soudan en deux.

Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Omar Mohamed Ahmed Siddig, rejette l'administration rebelle comme étant insoutenable, affirmant que les paramilitaires « sèment les graines de leur propre chute ».

Il souligne l'érosion du soutien local après de lourdes pertes civiles et des déplacements massifs qui ont poussé les agences humanitaires à déclarer cette crise comme la pire au monde.

« Il n'y a aucun danger pour l'unité du pays, bien que cela puisse affecter et retarder une solution au problème », affirme Siddig, remettant en question la capacité des rebelles à gérer une administration fonctionnelle.

« Je ne pense pas qu'il existe un gouvernement rationnel qui puisse accorder une quelconque reconnaissance à ce soi-disant gouvernement parallèle à Nyala. »

Lutte pour la primauté

Les factions en guerre ont adopté des symboles identiques, utilisant toutes deux les emblèmes du pays, se revendiquant le successeur légitime du gouvernement.