Nyala, au Soudan, a accueilli le 31 août une cérémonie qui pourrait marquer un tournant pour ce pays ravagé par les conflits, déclenchée par ce qui est peut-être sa fracture politique la plus dommageable depuis la sécession du Soudan du Sud.
Mohamed Hamdan Dagalo, chef des Forces de soutien rapide (RSF), une force paramilitaire en guerre contre les Forces armées soudanaises (SAF) dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan depuis avril 2023, a prêté serment ce jour-là en tant que chef d'un gouvernement parallèle.
Le chef de milice Abdelaziz Adam al-Hilu, investi comme adjoint de Dagalo, ainsi qu'un conseil présidentiel de 13 membres complètent cette hiérarchie, selon une déclaration de la nouvelle Alliance fondatrice soudanaise.
Le choix de la date de cette cérémonie semble délibéré et soigneusement calculé pour contrer les événements du camp rival.
Quelques jours auparavant, le Conseil de souveraineté transitoire, reconnu internationalement et dirigé par al-Burhan, avait tenu sa première réunion de cabinet à Khartoum depuis le début de la guerre civile.
Désormais, avec deux gouvernements opposés revendiquant leur légitimité, les experts estiment que la polarisation de la troisième plus grande nation d'Afrique devient une formalité après des années de tensions croissantes.
La création d'une administration parallèle, qualifiée de « gouvernement fantôme » par le Conseil de souveraineté dirigé par l'armée, met également en lumière les effets d'une guerre dans l'impasse où aucune des deux parties ne semble proche de la victoire.
L'Union africaine et les Nations unies ont toutes deux rejeté cette autorité gouvernementale parallèle au Soudan, la qualifiant de menace pour l'unité et l'intégrité territoriale du pays.
Divisé par le conflit
Les RSF et leurs alliés ont renforcé leur emprise sur l'ouest du Soudan après avoir cédé une grande partie des régions nord, centrale et orientale, y compris Khartoum, aux forces armées plus tôt cette année.
Les unités de Dagalo contrôlent désormais toutes les capitales des cinq États de la région du Darfour, à l'exception d'une seule, une région riche en réserves d'or s'étendant le long des frontières du Soudan avec la Libye, le Tchad et la République centrafricaine.
« Cela ne doit pas être sous-estimé, car ce qui s'est passé il y a quelques jours est un tournant dans l'histoire soudanaise », note l'analyste Elbashir Idris, établissant des parallèles troublants avec le référendum de 2011 qui a divisé le Soudan en deux.
Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Omar Mohamed Ahmed Siddig, rejette l'administration rebelle comme étant insoutenable, affirmant que les paramilitaires « sèment les graines de leur propre chute ».
Il souligne l'érosion du soutien local après de lourdes pertes civiles et des déplacements massifs qui ont poussé les agences humanitaires à déclarer cette crise comme la pire au monde.
« Il n'y a aucun danger pour l'unité du pays, bien que cela puisse affecter et retarder une solution au problème », affirme Siddig, remettant en question la capacité des rebelles à gérer une administration fonctionnelle.
« Je ne pense pas qu'il existe un gouvernement rationnel qui puisse accorder une quelconque reconnaissance à ce soi-disant gouvernement parallèle à Nyala. »
Lutte pour la primauté
Les factions en guerre ont adopté des symboles identiques, utilisant toutes deux les emblèmes du pays, se revendiquant le successeur légitime du gouvernement.
Comme le note Idris, il s'agit autant d'une lutte fratricide que d'une guerre d'usure.
« Essentiellement, ils se battent maintenant pour de minuscules parcelles de terre à cause de l'impasse », explique-t-il à TRT Afrika.
L'impasse militaire est particulièrement visible à El-Fasher, qui endure depuis plus d'un an un siège paramilitaire.
Des images satellites du Humanitarian Research Lab de l'Université de Yale montrent comment les RSF ont construit des barrières de terre s'étendant sur plus de 31 km, encerclant la ville et piégeant sa population.
Les dynamiques du champ de bataille suggèrent qu'aucune des deux parties n'est proche d'une issue, tandis que leurs positions de plus en plus rigides rendent de vraies négociations plus difficiles que jamais.
L'armée soudanaise soutient que négocier avec les RSF de Dagalo reviendrait à lui conférer une légitimité, une ligne rouge qui bloque effectivement toute solution diplomatique.
Une catastrophe qui s'aggrave
Alors que de nouveaux points de tension émergent, le coût humain du conflit continue de s'alourdir.
La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 14 millions de personnes, selon les chiffres de l'ONU. La Cour pénale internationale a lancé des enquêtes sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
À El-Fasher seulement, quelque 300 000 civils restent piégés, privés de nourriture, d'eau, de médicaments et d'aide humanitaire. Le week-end dernier, une nouvelle tragédie a frappé lorsque un glissement de terrain au Darfour a enseveli un village entier, tuant jusqu'à 1 000 personnes.
Ce territoire de l'ouest du Soudan est resté à l'écart de la guerre civile, mais accueille des centaines de milliers de personnes fuyant les violences.
L'appel de l'Union africaine aux parties prenantes pour « faire taire les armes et s'unir afin de faciliter la livraison rapide et efficace de l'aide humanitaire d'urgence » semble résonner dans le vide face à la réalité d'une guerre enracinée.
Les agences humanitaires font face à un dilemme impossible. Certaines parties du Soudan restent totalement inaccessibles en raison des combats incessants. Dans les zones sous contrôle rebelle, les organisations humanitaires doivent naviguer dans les complexités de travailler avec une administration rejetée par l'ONU.
« C'est désormais un test de souveraineté et d'humanité... En raison des dynamiques du conflit, il est devenu difficile d'apporter de l'aide. Vous devez d'abord obtenir l'autorisation des autorités locales », explique Idris. « Nous devons prioriser la dignité de la vie humaine ».
Un pronostic inquiétant
Le Soudan se trouve à une croisée des chemins qui semble tristement familière.
Les analystes avertissent que l'établissement de gouvernements parallèles représente plus qu'un simple théâtre politique. Cela risque de cimenter une division que l'impasse sur le champ de bataille a déjà créée.
Bien que le rejet international prive l'administration rebelle de légitimité diplomatique, ce dont le Soudan a le plus besoin, ce sont des solutions sur le terrain.
La question n'est plus de savoir si le Soudan peut éviter la fragmentation, mais s'il reste quelque chose qui puisse rassembler ces morceaux.