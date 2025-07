La Turquie a rapatrié des États-Unis une ancienne statue représentant l’empereur romain Marc Aurèle, dans le cadre de ses efforts pour récupérer les antiquités illégalement sorties du pays, a annoncé le gouvernement.

“Ce fut un long combat. Nous avions raison, nous étions déterminés, nous avons fait preuve de patience, et nous avons gagné”, a déclaré, ce samedi, le ministre de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy.

“Nous avons ramené l’‘empereur philosophe’ Marc Aurèle sur la terre à laquelle il appartient”, a-t-il ajouté.

Selon les autorités turques, la statue en bronze, détournée clandestinement dans les années 1960 de la cité antique de Boubon — aujourd’hui située dans la province de Burdur, au sud-ouest de la Turquie — a été restituée après 65 ans.

Cette pièce unique, autrefois exposée aux États-Unis, a pu être rapatriée grâce à des analyses scientifiques, des documents d’archives et des témoignages, a précisé le ministre.

“Un accomplissement historique”

“Grâce à la force combinée de la diplomatie, du droit et de la science, le processus que nous avons mené avec le bureau du procureur de Manhattan à New York et le service des enquêtes du département américain de la Sécurité intérieure est bien plus qu’un simple rapatriement : c’est un accomplissement historique. Le retour de Marc Aurèle dans notre pays est le fruit concret de notre quête de justice, engagée depuis des années”, a affirmé Ersoy.

La statue sans tête avait été exposée au musée d’art de Cleveland d’avril à juillet, avant son retour en Turquie.

Ersoy a réaffirmé la détermination de la Turquie à protéger l’ensemble de son patrimoine culturel ayant été sorti du pays.

“Nous présenterons très bientôt l’Empereur Philosophe au public à Ankara dans le cadre d’une exposition surprise”, a-t-il annoncé.