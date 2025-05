"Plusieurs dizaines" de militaires et de civils ont été tués dimanche dans une nouvelle attaque terroriste, à Djibo, importante ville du nord du Burkina Faso, a appris l'AFP lundi de sources sécuritaires et locales.

Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à de nombreuses attaques de groupes armés terroristes liés à Al-Qaïda et Daech sur la majeure partie de son territoire.

Dimanche, des centaines de terroristes ont attaqué simultanément le détachement militaire, les postes de police, de gendarmerie et ont fait des incursions dans des quartiers de la ville de Djibo, faisant "plusieurs dizaines" de militaires et de civils tués, ont dit à l'AFP des sources sécuritaires et locales.

"Ils sont venus par centaines, à bord de motocyclettes et de véhicules, encerclant pratiquement la ville", a précisé une première source sécuritaire.

"Des groupes ont fait des incursions dans certains quartiers de la ville faisant des victimes parmi les populations civiles", a ajouté une deuxième source sécuritaire expliquant que "des éléments (de l'armée) sont tombés (morts), d'autres blessés, après avoir infligé des pertes aussi à l'ennemi".

Ce pays du Sahel est en proie aux attaques terroristes qui ont fait depuis 2015, plus de 26.000 morts, civils et militaires, dont plus de la moitié ces trois dernières années, selon l'ONG Acled qui recense les victimes de conflits.