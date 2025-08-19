Les personnes engagées dans des actions humanitaires à travers le monde sont tuées en nombre sans précédent, tandis que les financements s'effondrent, laissant des millions de civils en danger, ont déclaré les Nations Unies et les agences humanitaires à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire.

Le Soudan est devenu l'un des endroits les plus meurtriers pour les travailleurs humanitaires, avec plus de 120 d'entre eux tués depuis le début de la guerre civile en avril 2023, selon l'ONU.

« Leurs morts sont une tache sur notre conscience collective et un rappel brutal des dangers croissants auxquels sont confrontés ceux qui apportent une aide vitale », a affirmé Luca Renda, coordinateur humanitaire de l'ONU au Soudan, dans un communiqué mardi.

Selon la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires, la violence contre ces derniers a augmenté dans 21 pays en 2024 par rapport à l'année précédente, les forces gouvernementales et leurs affiliés étant les principaux auteurs.

En Afrique, le plus grand nombre d'attaques majeures a été enregistré au Soudan avec 64 incidents, suivi du Soudan du Sud avec 47, du Nigeria avec 31 et de la République démocratique du Congo avec 27, selon la base de données.

En ce qui concerne les meurtres, le Soudan, où la guerre civile fait toujours rage, se classe deuxième après Gaza et la Cisjordanie, avec 60 travailleurs humanitaires tués en 2024.

Un nombre record de 383 travailleurs humanitaires ont été tués dans le monde en 2024, selon les Nations Unies, les acteurs étatiques étant les principaux responsables de ces meurtres. Ce chiffre représente une augmentation d'un tiers par rapport à l'année précédente.

« Je peux affirmer sans risque que nous n'avons jamais vu une tendance aussi inquiétante que celle que nous observons actuellement. Nous voyons tout le système humanitaire proche de l'effondrement s'il n'y a pas de consensus sur sa protection et son soutien », a expliqué Raquel Ayora, directrice générale de MSF Espagne, à TRT Afrika, citant le meurtre de membres du personnel de MSF pendant la guerre civile en Éthiopie en 2021 et les atrocités d'Israël à Gaza.

« Nous constatons une tendance très préoccupante des États et de leurs représentants à promouvoir des récits discréditant les organisations qui font de leur mieux pour fournir des services vitaux aux civils dans les zones de conflit, les accusant d'être parties prenantes au conflit », a-t-elle déploré.