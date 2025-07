La Coupe d'Afrique des Nations Féminine de la CAF au Maroc a débuté en fanfare le 5 juillet, offrant des matchs palpitants et des résultats notables dans les Groupes A et B.

Cette édition 2024 du tournoi bénéficie d'une augmentation significative de la cagnotte. Elle a déjà mis en lumière de solides performances de plusieurs prétendantes lors de la phase de groupes.

Groupe A : Le Maroc et la Zambie se neutralisent dans un match d'ouverture spectaculaire

Le pays hôte, le Maroc, a été tenu en échec par une équipe zambienne résiliente lors d'un match nul 2-2 au Stade Olympique de Rabat samedi.

La Zambie a surpris le public marocain en ouvrant le score dès la première minute grâce à un tir puissant à ras de terre de Barbra Banda. Le Maroc a rapidement réagi, Ibtissam Jraïdi transformant un penalty à la 12e minute après une vérification du VAR.

Cependant, la Zambie a repris l'avantage à la 27e minute lorsque Banda a servi Racheal Kundananji pour conclure. La première mi-temps s'est terminée avec la Zambie qui mène au score 2-1, apparaissant comme l'équipe la plus clinique. Le Maroc a intensifié ses efforts en seconde période, et leur persévérance a été récompensée à la 87e minute.

Le Sénégal domine la RD Congo

Le Sénégal a marqué les esprits dans le Groupe A avec une victoire éclatante 4-0 contre la République Démocratique du Congo à Mohammedia dimanche.

Mama Diop et Nguenar Ndiaye ont chacune inscrit un doublé lors d'une première mi-temps à sens unique. Diop a ouvert le score à la 5e minute, suivie d'une finition calme de Ndiaye à la 13e minute. Diop a ajouté son deuxième but à la 22e minute, et Ndiaye a complété son doublé juste avant la mi-temps avec une tête, offrant au Sénégal une avance confortable de 4-0.

La RDC a montré plus de résistance en seconde période, touchant le poteau et forçant des arrêts de la gardienne sénégalaise Adji Ndiaye, mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filets.

Le Nigeria et l'Algérie s'imposent lors de leurs premiers matchs

Neuf fois championnes, le Nigeria a entamé sa campagne de la CAN avec une large victoire 3-0 contre la Tunisie dans le Groupe B au Stade Larbi Zaouli à Casablanca dimanche.

Asisat Oshoala n'a pas perdu de temps, inscrivant le premier but de la tête à la 4e minute. Le Nigeria a maintenu le contrôle tout au long de la première mi-temps, et Omorinsola Babajide a doublé l'avance juste avant la pause.

Malgré un triple changement à la mi-temps, la domination du Nigeria s'est poursuivie en seconde période. La Tunisie a touché la barre transversale en fin de match, mais Chinwendu Ihezuo a scellé la victoire nette du Nigeria à la 84e minute.

Algérie 1-0 Botswana

L'Algérie a décroché une victoire cruciale 1-0 contre le Botswana lors de son premier match du Groupe B au Stade Père Jégo également dimanche. La milieu de terrain de l'Inter Milan, Ghoutia Karchouni, a inscrit le but décisif à la 10e minute, concluant calmement une passe en retrait d'Inès Boutaleb.

Le Botswana, malgré 10 tirs dont trois cadrés, n'a pas réussi à égaliser, la défense algérienne tenant bon avec des arrêts cruciaux de la gardienne Chaima Bouheni.

Augmentation des primes

Les organisateurs du tournoi, la CAF, ont augmenté les primes pour la CAN féminine Maroc 2024, le vainqueur recevant désormais 1 000 000 $, soit une augmentation de 100 % par rapport à l'édition précédente.

Le montant total des primes pour la compétition a également augmenté de 45 %, atteignant 3 475 000 $. Le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a déclaré que cette augmentation reflète l'engagement continu de la CAF envers le développement et la croissance du football féminin à travers le continent.