La Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, a célébré la Journée des Familles d’Accueil avec un message émouvant partagé sur son compte officiel X, soulignant les valeurs de compassion, de responsabilité partagée et la tradition durable de solidarité sociale en Turquie.

« Chaque fois que je rencontre nos familles d’accueil, cela revêt pour moi une signification et une excitation très particulières », a déclaré Erdogan lundi. « À travers leur exemple, nous voyons l’amour, la bonté et la miséricorde atteindre des sommets. »

En célébrant cette journée aux côtés des familles d’accueil et des enfants dont elles prennent soin, la Première Dame a salué l’engagement de longue date de la Turquie à protéger les enfants vulnérables grâce au système des familles d’accueil.

Nous sommes une nation qui croit que ‘les êtres humains sont confiés les uns aux autres. Cette culture de solidarité se perpétue aujourd’hui à travers notre système de familles d’accueil. Emine Erdogan, Première Dame turque

Emine Erdogan a également appelé à l’expansion du modèle des familles d’accueil au-delà des frontières de la Turquie.

« Nous ne devons jamais oublier que tous les enfants du monde sont les enfants bien-aimés de la famille humaine », a-t-elle souligné.

Elle a mis en avant la reconnaissance internationale du projet turc « Gönül Elçileri » (Volontaires du Cœur), présenté l’année dernière comme une initiative modèle au siège de l’UNICEF à New York.

« Nous ne pouvons être plus fiers du caractère compatissant de notre nation et de notre État », a-t-elle noté.

La Première Dame a également adressé ses félicitations aux épouses des gouverneurs d’Isparta, Kahramanmaras et Hata, trois provinces reconnues cette année pour leurs efforts remarquables en matière de familles d’accueil, et a souhaité bonheur à tous les enfants et leurs familles.