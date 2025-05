Par Charles Mgbolu

La chute tragique du rideau sur la sensation Afrobeats Mohbad, de son vrai nom Aloba Oladimeji Ilerioluwa, a provoqué une onde de choc au Nigéria et au-delà.

À seulement 27 ans, la mort soudaine du chanteur de "Feel Good" et de "KPK", le 12 septembre 2023, a déclenché une tempête de spéculations et de chagrin, transformant une carrière prometteuse en un douloureux mystère pour ses fans.

Ce qui était initialement qualifié de mort "mystérieuse" s'est rapidement transformé en un spectacle public, alimenté par l'indignation des médias sociaux et une fervente demande de justice.

Une pétition demandant une enquête de police a recueilli un soutien massif, propulsant l'ancienne patronne du label de Mohbad, Naira Marley, sous les feux de l'actualité.

Les allégations d'intimidation et de harcèlement à l'époque où Mohbad travaillait pour Marlian Records (l'ancien label de Mohbad) ont donné une image sombre de la situation, affectant la réputation de Marley et conduisant même à l'interdiction de sa musique à la radio.

Naira Marley s'est trouvée confrontée à une vague incessante d'accusations d'implication dans la mort de Mohbad, ce qu'il a nié avec véhémence.

Rebondissement

Cependant, une décision de justice rendue mardi, sur la base d'un avis juridique de la direction du ministère public de l'État de Lagos, a innocenté Naira Marley et le promoteur musical Samson Sam Larry Eletu.

Le tribunal a également libéré l'ancien manager de Mohbad, Opere Babatunde, des allégations de harcèlement et d'intimidation.

Après le jugement, la réaction de Marley a été un mélange de soulagement et d'expression d'une douleur persistante.

"Je n'ai jamais pensé que le silence pouvait être si fort. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un que j'appelais mon frère, quelqu'un que je protégeais, quitterait ce monde avec mon nom dans son ombre", a-t-il déclaré dans un message émouvant sur X.

Le moment décisif est arrivé lorsqu'un pathologiste a révélé en 2024 que les résultats de l'autopsie n'étaient pas concluants. En raison de la décomposition avancée du corps de Mohbad, il s'est avéré difficile de déterminer la cause exacte du décès.

Cette révélation, qui a permis à certains de tourner la page, n'a fait qu'approfondir l'énigme pour d'autres.

Enquête en cours

Malgré le témoignage du pathologiste, Marley fait toujours l'objet d'une enquête, ce qui fait du jugement de disculpation de mardi un événement marquant.

"Lorsqu'il a rendu son dernier souffle dans vos bras à tous, vous avez regardé le monde et m'avez pointé du doigt », s'est lamenté Marley, exprimant la douleur d'être considéré comme un “tueur”.

Malgré la décision du tribunal, les fans restent divisés et se demandent si la vérité sur la mort de Mohbad fera un jour surface.

Mais Naira Marley affirme qu'il est en paix avec sa conscience.

Pas détruit

"La vérité n'est pas ébranlée. Les mensonges s'estomperont et le temps révélera tout. J'ai été brisé, mais je ne suis pas détruit", a-t-il déclaré.

Le ministère public de l'État de Lagos affirme que le dossier de Mohbad n'est pas entièrement clos. Il a indiqué qu'il engagerait des poursuites contre une infirmière non agréée et un ami de Mohbad pour "actes d'imprudence et de négligence" liés à son traitement, qui pourraient avoir entraîné sa mort.