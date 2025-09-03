Les couloirs stériles des hôpitaux publics en Afrique du Sud sont devenus des points de tension inattendus dans les débats sur l'immigration du pays.

Pour Ndlovu*, une Zimbabwéenne de 34 ans enceinte et résidant dans la province du Gauteng, ce qui aurait dû être des visites de routine à l'hôpital au cours de son dernier trimestre s'est transformé en une épreuve mêlée de peur, pire qu'un problème médical.

La grossesse de Ndlovu est classée à haut risque, ce qui nécessite qu'elle évite tout stress à tout prix. Mais c'est un conseil qu'elle a du mal à suivre. Alors que la naissance de son bébé est imminente, ses inquiétudes augmentent, car l'accès aux soins de santé devient de plus en plus difficile pour les étrangers ciblés par des groupes de vigilance.

Lors d'une visite à l'hôpital, Ndlovu a rencontré des membres de "l'Opération Dudula" — un nom dérivé du mot isiZulu signifiant "expulser" ou "déraciner". Ce groupe anti-immigration cible les établissements de santé publique dans les provinces du Gauteng et du KwaZulu-Natal.

"Une amie à l'hôpital me parlait d'un autre établissement où des étrangers étaient chassés, et nous espérions et priions qu'ils ne viennent pas jusqu'à nous. Puis, soudainement, un groupe est entré dans l'hôpital et a fait exactement ce que nous redoutions," raconte Ndlovu à TRT Afrika.

Réponse institutionnelle

Face à l'inquiétude croissante concernant les tentatives répétées d'impliquer les soins de santé dans ces tensions, l'arrestation signalée de trois membres de l'Opération Dudula et une déclaration de l'organisation anti-xénophobie Kopanang Africa (KAAX) ont ravivé l'espoir parmi les étrangers pris dans cet entrelacement complexe entre politique migratoire et accès aux soins.

KAAX considère les frictions observées devant de nombreux établissements de santé en Afrique du Sud comme une tentative d'exploiter ce qu'elle appelle des "frustrations légitimes" au sein des communautés face à la montée du chômage et à la mauvaise qualité des services publics.

"La xénophobie n'est pas une solution à l'échec des services publics. C'est une violation des droits humains. Diffusez ce message. Combattez la haine," peut-on lire sur le compte officiel X de l'organisation.

"Nous considérons l'exclusion violente des étrangers des établissements de santé comme une grave violation du cadre constitutionnel et des droits humains en Afrique du Sud”.

Le ciblage des étrangers en bloquant leur accès aux soins de santé s'est intensifié malgré la politique déclarée de tolérance zéro du gouvernement sud-africain envers ce qui est qualifié de "xénophobie médicale".

En 2022, peu après une manifestation devant l'hôpital Kalafong à Atteridgeville par des membres de l'Opération Dudula, le président Cyril Ramaphosa avait exprimé ce qui reste officiellement la position du gouvernement.

"Les actes d'illégalité, d'intimidation et d'humiliation dirigés contre les étrangers, qu'ils soient documentés ou non, ne devraient pas être tolérés", avait déclaré Ramaphosa au parlement dans une allocution télévisée.

Les experts affirment que cette crise renouvelée souligne la nécessité d'approches globales qui répondent à la fois aux préoccupations concernant l'allocation des ressources et au droit fondamental à la santé, quelle que soit la nationalité.

Crise grandissante

L'organisation médicale mondiale Médecins Sans Frontières (MSF), également appelée Doctors Without Borders, a documenté la présence de membres de l'Opération Dudula dans plus de la moitié des 15 établissements de santé des provinces touchées.

Jane Rabothata, spécialiste de la communication de MSF en Afrique du Sud, décrit son arrivée dans un établissement où l'atmosphère était inhabituellement calme.

"La raison pour laquelle nous ne voyions pas beaucoup de monde – en fait, il n'y avait personne – était qu'ils avaient chassé tout le monde", dit-elle.

MSF a appris la stratégie de l'organisation grâce à une femme membre dans une de ces cliniques. "Elle nous a dit qu'ils arrivaient aussi tôt que possible, sachant que les personnes qui ne sont pas citoyennes sud-africaines se rendent généralement dans ces établissements tôt le matin pour éviter les ennuis", raconte Rabothata à TRT Afrika.