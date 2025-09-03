Les couloirs stériles des hôpitaux publics en Afrique du Sud sont devenus des points de tension inattendus dans les débats sur l'immigration du pays.
Pour Ndlovu*, une Zimbabwéenne de 34 ans enceinte et résidant dans la province du Gauteng, ce qui aurait dû être des visites de routine à l'hôpital au cours de son dernier trimestre s'est transformé en une épreuve mêlée de peur, pire qu'un problème médical.
La grossesse de Ndlovu est classée à haut risque, ce qui nécessite qu'elle évite tout stress à tout prix. Mais c'est un conseil qu'elle a du mal à suivre. Alors que la naissance de son bébé est imminente, ses inquiétudes augmentent, car l'accès aux soins de santé devient de plus en plus difficile pour les étrangers ciblés par des groupes de vigilance.
Lors d'une visite à l'hôpital, Ndlovu a rencontré des membres de "l'Opération Dudula" — un nom dérivé du mot isiZulu signifiant "expulser" ou "déraciner". Ce groupe anti-immigration cible les établissements de santé publique dans les provinces du Gauteng et du KwaZulu-Natal.
"Une amie à l'hôpital me parlait d'un autre établissement où des étrangers étaient chassés, et nous espérions et priions qu'ils ne viennent pas jusqu'à nous. Puis, soudainement, un groupe est entré dans l'hôpital et a fait exactement ce que nous redoutions," raconte Ndlovu à TRT Afrika.
Réponse institutionnelle
Face à l'inquiétude croissante concernant les tentatives répétées d'impliquer les soins de santé dans ces tensions, l'arrestation signalée de trois membres de l'Opération Dudula et une déclaration de l'organisation anti-xénophobie Kopanang Africa (KAAX) ont ravivé l'espoir parmi les étrangers pris dans cet entrelacement complexe entre politique migratoire et accès aux soins.
KAAX considère les frictions observées devant de nombreux établissements de santé en Afrique du Sud comme une tentative d'exploiter ce qu'elle appelle des "frustrations légitimes" au sein des communautés face à la montée du chômage et à la mauvaise qualité des services publics.
"La xénophobie n'est pas une solution à l'échec des services publics. C'est une violation des droits humains. Diffusez ce message. Combattez la haine," peut-on lire sur le compte officiel X de l'organisation.
"Nous considérons l'exclusion violente des étrangers des établissements de santé comme une grave violation du cadre constitutionnel et des droits humains en Afrique du Sud”.
Le ciblage des étrangers en bloquant leur accès aux soins de santé s'est intensifié malgré la politique déclarée de tolérance zéro du gouvernement sud-africain envers ce qui est qualifié de "xénophobie médicale".
En 2022, peu après une manifestation devant l'hôpital Kalafong à Atteridgeville par des membres de l'Opération Dudula, le président Cyril Ramaphosa avait exprimé ce qui reste officiellement la position du gouvernement.
"Les actes d'illégalité, d'intimidation et d'humiliation dirigés contre les étrangers, qu'ils soient documentés ou non, ne devraient pas être tolérés", avait déclaré Ramaphosa au parlement dans une allocution télévisée.
Les experts affirment que cette crise renouvelée souligne la nécessité d'approches globales qui répondent à la fois aux préoccupations concernant l'allocation des ressources et au droit fondamental à la santé, quelle que soit la nationalité.
Crise grandissante
L'organisation médicale mondiale Médecins Sans Frontières (MSF), également appelée Doctors Without Borders, a documenté la présence de membres de l'Opération Dudula dans plus de la moitié des 15 établissements de santé des provinces touchées.
Jane Rabothata, spécialiste de la communication de MSF en Afrique du Sud, décrit son arrivée dans un établissement où l'atmosphère était inhabituellement calme.
"La raison pour laquelle nous ne voyions pas beaucoup de monde – en fait, il n'y avait personne – était qu'ils avaient chassé tout le monde", dit-elle.
MSF a appris la stratégie de l'organisation grâce à une femme membre dans une de ces cliniques. "Elle nous a dit qu'ils arrivaient aussi tôt que possible, sachant que les personnes qui ne sont pas citoyennes sud-africaines se rendent généralement dans ces établissements tôt le matin pour éviter les ennuis", raconte Rabothata à TRT Afrika.
Le personnel de MSF a rencontré une mère qui avait été refoulée d'un hôpital avant que ses deux enfants ne puissent recevoir leurs vaccinations prévues. Une femme enceinte ayant des antécédents de fausses couches s'inquiétait pour sa santé après avoir appris que ses pairs avaient été refoulés.
Dans une vidéo virale, un homme congolais est vu suppliant les membres de Dudula de permettre à son proche visiblement malade en fauteuil roulant de recevoir des soins, pour se faire dire de "se taire et partir".
Question de droits
MSF avertit que le refus continu de soins au nom de sentiments anti-immigrés pourrait submerger le système de santé lorsque des cas d'urgence ou des complications surviendront, qui auraient pu être évités grâce à des soins de routine.
"Notre Constitution garantit à chacun le droit aux soins de santé publique gratuits, quel que soit son statut ou son origine. Par conséquent, nous voulons nous assurer que le droit des gens à accéder aux soins médicaux est respecté", souligne Rabothata.
L'organisation humanitaire demande une protection policière dans les établissements touchés et espère que le ministère de la Santé développera des solutions durables à ce qu'elle décrit comme un problème récurrent.
Des voix parlementaires se sont également jointes aux critiques. Makhi Feni, président du Comité de sélection sur l'éducation, a condamné les actions de l'Opération Dudula, les qualifiant de persécution des personnes venues en Afrique du Sud pour chercher de l'aide.
"Les actions de l'Opération Dudula sont répréhensibles et une distraction inutile au travail que le gouvernement mène sur les défis liés à l'immigration. Les gens ne viennent pas en Afrique du Sud de leur plein gré, mais pour chercher refuge et échapper à la faim", suggère Feni.
Le législateur est encore plus alarmé par le projet du groupe Dudula de cibler les écoles en 2026, avertissant que de telles actions pourraient déformer les valeurs démocratiques du pays.
"L'Afrique du Sud est un pays de droit et d'ordre, et ces principes doivent être strictement respectés," dixit-il. "Nous ne pouvons pas tous adopter des tactiques de vigilance pour traiter un problème que tout le monde reconnaît comme massif et digne d'une résolution. Des amendements législatifs et des moyens sont proposés pour résoudre ce défi."
Luttes quotidiennes
L'expérience de Ndlovu en cherchant des soins médicaux reflète un schéma suivi par les membres de Dudula.
Un membre du groupe s'approche généralement des patients dans la salle d'attente de l'hôpital, les salue avant de produire une carte d'identité sud-africaine. "Il la brandit et se promène, montrant la carte. Il dit ensuite que si l'un d'entre nous n'a pas quelque chose comme ce qu'il tient, nous devrions commencer à partir", explique la future mère zimbabwéenne.
Le moment ne pouvait pas être pire pour Ndlovu, qui gagne sa vie en vendant de la nourriture dans la rue.
Elle avait été orientée vers l'hôpital par une clinique locale pour des soins avancés après avoir développé une hypertension artérielle liée à la grossesse.
"Finalement, il m'est apparu que je risquais ma vie s'ils découvraient que je n'étais pas Sud-Africaine. Même si j'avais besoin d'un contrôle, j'ai décidé de partir," confie-t-elle à TRT Afrika.
Mais Ndlovu n'a pas perdu espoir en une réconciliation et une meilleure compréhension entre les personnes de toutes nationalités vivant en Afrique du Sud.
"Nous sommes un, nous sommes noirs, aimons-nous les uns les autres. Quand une personne tombe, relevons-la," dit-elle, espérant que ses paroles et les efforts d'organisations comme MSF adouciront l'approche de l'Opération Dudula.
*Le nom de la patiente a été modifié pour protéger son identité.