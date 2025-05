Plusieurs dizaines de soldats et auxiliaires civils ont été tués lors d'une attaque présumée menée par des terroristes dans l'est du Burkina Faso, ont indiqué dimanche des sources locales et sécuritaires.

Une source sécuritaire dans la province de Tapoa a rapporté qu'un détachement de l'armée basé dans la ville principale de Diapaga a été visé vendredi par une "attaque violente". Les victimes incluent des soldats de l'armée régulière ainsi que des volontaires civils, et il y aurait "de nombreux blessés", a ajouté cette source.

Une autre source sécuritaire a confirmé l'attaque, précisant que "plusieurs terroristes ont été neutralisés lors de la riposte" et que l'armée a lancé une opération de ratissage dans la zone.

Selon une source hospitalière dans la ville de Fada N'Gourma, située à l'est, "environ 30 blessés, tous issus des forces de sécurité, ont été évacués (samedi)" vers le centre hospitalier de la région.

Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des violences perpétrées par des groupes terroristes liés à Daesh ou à Al-Qaïda.

Ces troubles ont causé la mort de plus de 26 000 personnes, selon le groupe de surveillance des conflits ACLED, tandis que plus de deux millions de Burkinabè ont été déplacés.

