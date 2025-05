Au moins six personnes ont été blessées lorsque des obus de mortier ont frappé deux quartiers résidentiels de la capitale somalienne, Mogadiscio, samedi, a déclaré un responsable.

Ali Ahmed, un responsable de la sécurité dans un district voisin de Shibis qui a parlé à Anadolu par téléphone, a affirmé que les districts de Warta Nabada et Bondhere ont été touchés, laissant au moins six personnes blessées.

Il a précisé que deux personnes - un enseignant de Madarasa et une femme âgée – ont été grièvement blessé et transporter d'urgence à l'hôpital.

"Nous ne connaissons pas la cible réelle, mais le palais présidentiel est situé à Warta Nabada, qui est l'un des districts touchés", a-t-il précisé.

Il a ajouté que les forces de sécurité somaliennes étaient arrivées sur les lieux et avaient imposé des restrictions de mouvement, et qu'une enquête était en cours pour déterminer quel type de mortier avait été utilisé lors de l'attaque.

Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué l'attaque au mortier, mais le groupe terroriste al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué des attaques similaires dans le passé.

La Somalie est en proie à l'insécurité depuis des années, les principales menaces émanant des groupes terroristes al-Shabaab.

Al-Shabaab mène une guerre contre le gouvernement somalien depuis plus de 16 ans et mène fréquemment des attaques visant des représentants du gouvernement et du personnel militaire.

