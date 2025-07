Par Imran Khalid

À l'époque du télégraphe, les empires se disputaient les câbles en cuivre de la même manière que les marines s'affrontaient autrefois pour les routes des épices. En 2025, la récompense est moins tangible, mais tout aussi stratégique : les artères de commutation de paquets qui transportent nos données, nos rêves et, surtout, notre pouvoir.

Les géants de la Silicon Valley possèdent encore la majorité de ces artères – et les règles qui les régissent. À moins que le bloc BRICS (désormais élargi à 10 membres, avec plusieurs « pays partenaires » en attente d'adhésion) ne conçoive sa propre carte pour une Route de la soie numérique, il risque de découvrir que son avenir est confié à la Californie avec une licence renouvelable.

Avec leurs nouveaux membres, les pays des BRICS+ représentent environ 40 % des utilisateurs mondiaux d'Internet – près de 2 milliards de personnes utilisant des écrans construits sur un système d'exploitation étranger. Trois géants américains du cloud dominent encore 63 % des dépenses mondiales en cloud pour les entreprises. Même les régulateurs américains ont commencé à s'inquiéter de cette domination, avec une enquête officielle lancée sur certaines pratiques dans le cloud – faisant écho à des préoccupations similaires soulevées au Royaume-Uni concernant leur désignation comme détenteurs d'un « statut de marché stratégique ».

Si les autorités antitrust américaines sont préoccupées, imaginez ce que ressent le Sud global.

La souveraineté des données devient rapidement un test décisif pour la souveraineté politique.

La Route de la soie numérique (DSR) originale de Pékin, la branche électronique de l'Initiative « Ceinture et Route », visait à connecter le monde avec des tours 5G chinoises, des câbles sous-marins et des capteurs pour villes intelligentes.

Cela a tellement effrayé Washington que des think tanks publient désormais des rapports créatifs intitulés « Contrer la Route de la soie numérique ». Cependant, la DSR était largement unilatérale : la Chine finance, la Chine construit, la Chine possède. Une mise à jour sous la marque BRICS répartirait les risques et les récompenses, combinant l'efficacité du matériel chinois avec l'échelle logicielle indienne, les sauvegardes de cybersécurité russes, les bacs à sable d'intelligence artificielle brésiliens et l'agilité fintech sud-africaine.

La logique est à la fois économique et stratégique. Les pays des BRICS génèrent déjà environ 30 % des biens TIC mondiaux et 11 % des services numériques exportables.

Ce qui leur manque, c'est une base commune pour conserver cette valeur au sein du bloc. Une fédération de cloud commun – reflétant l'impasse de l'Europe avec « GAIA-X », mais dopée par la démographie des BRICS – pourrait permettre aux données de rester à Johannesburg lorsqu'un hôpital sud-africain commande de la télémédecine indienne, ou à São Paulo lorsqu'une start-up agricole brésilienne traite des images satellites de Shenzhen.

La Turquie pourrait être un pont vers un avenir numérique.

Le président Recep Tayyip Erdoğan voit dans les BRICS une plateforme qui ne nécessite ni abandon de l'Occident, ni excuses pour se tourner vers l'Est. Avec un paysage de commerce électronique en pleine expansion et le développement précoce de son initiative TRCloud soutenue par l'État, la Turquie est bien positionnée pour servir de terrain pilote pour les protocoles numériques des BRICS.

Située à la lisière du cadre réglementaire complexe de l'Europe, elle est alignée sur des questions comme le RGPD, mais reste avide de flux d'investissements du Sud global – malgré les réserves de la Silicon Valley.

L'intégration de la Turquie dans une Route de la soie numérique plus large donnerait à l'initiative un caractère méditerranéen – une couche stratégique importante si l'objectif inclut l'attraction de bandes passantes du Moyen-Orient ou l'utilisation de routes optiques à travers l'Afrique du Nord.

Obstacles sur la route : gouvernance, confiance et coûts.

Bien sûr, les fantasmes de souveraineté numérique imposée d'en haut meurent difficilement dans les capitales des BRICS. Le bloc avait autrefois lancé un « câble sous-marin BRICS » pour détourner le trafic des yeux de la NSA ; il a coulé en 2015 en raison de ses propres estimations de coûts.

Coordonner la politique du spectre à travers 10 autorités de télécommunications très différentes est plus difficile que de garder des alpagas.

Et sans règles hermétiques de gouvernance, le cloud des BRICS risque de ressembler à un cloud de Pékin avec des serveurs régionaux supplémentaires.

Mais le temps ne s'arrête pas. La réunion des BRICS en avril à Brasilia pour des exercices conjoints de cybersécurité a signalé une volonté de partager non seulement des poignées de main, mais aussi du code source.

La stratégie de partenariat économique 2025 engage le bloc à « améliorer les infrastructures de transport et numériques ». Même New Delhi, longtemps sceptique, a proposé un projet pilote pour des « biens communs souverains en IA » permettant aux États membres de former ensemble de grands modèles linguistiques sur un terrain neutre dans le cloud.

Pendant ce temps, les grandes entreprises technologiques s'affairent à présenter des solutions de « cloud souverain » qui se résument aux mêmes bases de données anciennes avec un tableau de bord de couleur différente.

Au moment où des contrats hyperscales exclusifs sont sécurisés dans des endroits comme São Paulo ou Saint-Pétersbourg par des fournisseurs étrangers dominants, la fenêtre pour créer un véritable Internet multipolaire se rétrécit. Washington est bien conscient de cette dynamique.

C'est pourquoi il exerce discrètement des pressions sur le Brésil pour qu'il reste à l'écart de l'infrastructure 5G chinoise, tout en avertissant plus ouvertement les plateformes financières des BRICS des sanctions secondaires potentielles si elles tentent de traiter des transactions en yuans.

Une nouvelle Route de la soie numérique.

La Route de la soie numérique est moins un idéal élevé qu'un détour nécessaire – une voie alternative pour éviter les points d'étranglement de l'infrastructure numérique mondiale.

Elle doit inclure des régimes de confidentialité interopérables (afin que les craintes russes des portes dérobées américaines ne se transforment pas en craintes indiennes des portes dérobées chinoises), des rails conjoints pour les monnaies numériques via la Nouvelle Banque de Développement des BRICS et une position commune à l'Organisation mondiale du commerce chaque fois que des clauses sur les flux de données apparaissent dans des accords multilatéraux.

Avant tout, cela nécessite une imagination politique – une denrée rare, mais pas disparue.

À quoi pourrait ressembler le succès ? Imaginez une boutique d'applications BRICS+ où un agriculteur télécharge un algorithme de prévision de sécheresse en Afrique du Sud, hébergé sur des serveurs brésiliens et payé via une e-roupie approuvée par New Delhi.

Pas d'intermédiaire de la Silicon Valley prenant 30 % ; pas de sanctions de Washington ; pas de leçons de Bruxelles sur les « dépendances numériques ». Juste un commerce Sud-Sud passant par des câbles que le Sud possède.

Les critiques soulignent rapidement les divisions internes au sein du bloc – tensions géopolitiques entre la Chine et l'Inde ou le bagage de sanctions que la Russie apporte à la table. Cependant, ces mêmes critiques oublient que la Route de la soie originale n'a jamais été un chœur d'harmonie ; c'était une course de relais de commerçants qui faisaient davantage confiance à la route qu'à eux-mêmes. Faites confiance à la route, et les marchés suivront.

Les BRICS ont déjà montré qu'ils pouvaient redessiner la cartographie financière avec leur Nouvelle Banque de Développement et leurs projets pilotes de commerce dédollarisé.

Ils font maintenant face à une frontière plus aiguë et plus rapide : un royaume numérique où quiconque écrit le code écrit les règles. Si le bloc attend que la Silicon Valley construise sa Route de la soie numérique, il se réveillera un matin pour découvrir que les péages sont déjà installés et que les conditions de service ne sont pas négociables.

La porte entrouverte de la Turquie est une invitation à agir, pas à réfléchir. Les câbles doivent être posés, les normes établies, les nœuds cloud activés – avant qu'une autre enquête de la FTC ne se transforme en une nouvelle vague de consolidation de la Silicon Valley.

Les empires du passé se battaient pour les épices ; les empires d'aujourd'hui se battent pour l'espace – espace pour les serveurs, bande passante du spectre et capacité de stockage gravée dans le silicium. La Route de la soie numérique est simplement la route commerciale de ce siècle.

