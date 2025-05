Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud à Ankara, réaffirmant l'engagement de la Turquie en faveur de la sécurité, de l'intégrité territoriale et du développement économique de la Somalie.

Lors de la réunion au complexe présidentiel jeudi, le président Erdogan a souligné que la Turquie accordait une grande importance à la paix et à la stabilité de la Somalie et qu'elle continuerait à soutenir les efforts visant à établir une paix et une stabilité durables avec l'Éthiopie.

La Turquie est un allié de longue date de la Somalie, à laquelle elle fournit une aide humanitaire, une formation militaire et une aide au développement. Erdogan a réaffirmé que la Turquie maintiendrait son soutien indéfectible à la souveraineté et à l'unité territoriale de la Somalie.

Coopération antiterroriste

Selon un communiqué de la direction de la communication de la Turquie, les deux dirigeants ont également discuté du renforcement de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, Erdogan assurant que la Turquie soutient fermement le peuple somalien dans sa lutte contre les groupes terroristes.

“La Turquie continuera à soutenir la Somalie dans sa lutte contre le terrorisme”, a assuré Erdogan, soulignant l'importance de la coopération en matière de sécurité entre les deux pays.

Renforcer les liens économiques et de défense

Outre les questions de sécurité, les discussions ont également porté sur la coopération économique, commerciale et en matière de défense. Erdogan et Mohamud ont exploré les moyens de stimuler le commerce bilatéral et de renforcer les liens avec l'industrie de la défense, ce qui témoigne de l'engagement à long terme de la Turquie en faveur du développement de la Somalie.

La Turquie s'est activement impliquée dans les secteurs de l'infrastructure, de la santé et de l'éducation en Somalie, et la réunion a renforcé le partenariat stratégique entre les deux pays.

Ce dernier engagement de haut niveau souligne l'approche plus large de la politique étrangère de la Turquie en Afrique, où elle cherche à développer des liens diplomatiques, économiques et sécuritaires tout en soutenant la stabilité régionale.