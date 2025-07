L'accord bilatéral entre la Turquie et le Qatar, visant à renforcer la coopération dans les efforts humanitaires mondiaux, est officiellement entré en vigueur lundi. Cette entrée en vigueur a été marquée par sa publication au Journal officiel turc et sa ratification par le président Recep Tayyip Erdogan.

Signé à Ankara le 14 novembre 2024, cet accord entre les deux gouvernements couvre huit secteurs principaux, chacun mettant en avant des objectifs communs pour renforcer leur collaboration.

L'accord établit un cadre global pour une coopération efficace dans l'acheminement de l'aide humanitaire aux pays tiers qui en ont besoin, soulignant l'importance d'une action coordonnée.

Le 14 novembre, les deux pays avaient également signé une série d'accords portant sur divers domaines de coopération : l'aide humanitaire entre gouvernements, la gestion des documents et des archives, les médias et la communication, un programme de mise en œuvre pour les années 2025-2026 dans les domaines de la jeunesse et des sports, le transport routier international de passagers et de marchandises, une déclaration d'intention pour faciliter les échanges commerciaux, ainsi que la coopération technique et militaire.