L’opération baptisée “Furajugukèlè” a permis la saisie de plus de 35 tonnes de produits pharmaceutiques illégaux et l’arrestation de quatre individus impliqués dans ce commerce illicite. Cette quantité représente l’une des plus importantes saisies de médicaments contrefaits au Mali.

Les médicaments saisis comprennent des antibiotiques, des antipaludéens, des aphrodisiaques, des analgésiques et des antituberculeux. Ces produits, souvent fabriqués dans des conditions douteuses, sans respecter les normes de qualité requises, représentent une menace directe pour la santé des consommateurs.

Les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estiment que près de 100 000 décès annuels en Afrique sont liés à la consommation de médicaments contrefaits.

L’ampleur de cette saisie rappelle d’autres opérations de grande envergure menées récemment au Mali. En novembre 2024, les douanes maliennes ont intercepté 30 tonnes de médicaments contrefaits au poste-frontière de Koury, dissimulés sous des marchandises licites comme des chaussures et des éponges métalliques.

Une autre saisie de plus de 30 tonnes a été réalisée à Hérémakono le même mois, incluant plus de 51 millions de comprimés et des milliers de litres de sirop et d’insecticides.

Ces chiffres confirment une tendance inquiétante sur le fait que le Mali est devenu un corridor stratégique pour les trafiquants de produits pharmaceutiques illicites.