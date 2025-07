TRT Balkan a remporté deux prix de journalisme « Nino Ćatić », décernés pour la sixième année consécutive pour les meilleurs travaux journalistiques consacrés à Srebrenica et à son histoire tragique.

L'histoire « Ramadan à Potočari : hier et aujourd'hui », produite par Aida Kauković, a remporté le prix dans la catégorie Blog/vlog, tandis que le reportage « 354 jours de Srebrenica », réalisé par Haris Domazet, a été désigné comme le meilleur dans la catégorie reportage télévisé.

Ces distinctions viennent saluer le professionnalisme, la dévotion et l'empathie des journalistes de TRT Balkan, qui s'efforcent sans relâche de raconter les histoires de personnes et de destins qui, même trois décennies après le génocide, continuent de rappeler l'importance de la vérité et de la mémoire.

Le prix de journalisme « Nino Ćatić », décerné par l'Association « Biti novinar », porte le nom de Nihad Nino Ćatić, un journaliste de Srebrenica qui, avec son dernier reportage le 10 juillet 1995, a lancé un cri au monde via la radio sur le crime qui était en train de se dérouler.

Ses restes n'ont pas encore été retrouvés, mais son héritage perdure à travers des générations de journalistes qui poursuivent son combat pour la vérité.

Depuis 2019, l'Association « Biti novinar » attribue le prix « Nino Ćatić » en hommage à Ćatić ainsi qu'à d'autres journalistes de Srebrenica, et pour encourager les nouvelles générations à enquêter et à rapporter la vérité, en la protégeant de l'oubli.