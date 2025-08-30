Dans son message du samedi 30 août, le président Erdogan a qualifié cette journée de symbole de la foi inébranlable de la nation, de son esprit héroïque et de sa lutte collective pour la liberté et l’indépendance.

“La Grande Victoire, remportée grâce au patriotisme de notre armée héroïque et à la volonté unie de notre nation, a brisé les chaînes de la captivité et ouvert la voie à notre indépendance”, a déclaré Erdogan.

Il a souligné que la Fête de la Victoire n’est pas seulement une victoire militaire, mais aussi une “résurrection” de la nation turque, marquant sa lutte pour l’existence et son indépendance éternelle.

“La nation turque ne transige jamais sur son indépendance”, a-t-il affirmé.