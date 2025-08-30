Dans son message du samedi 30 août, le président Erdogan a qualifié cette journée de symbole de la foi inébranlable de la nation, de son esprit héroïque et de sa lutte collective pour la liberté et l’indépendance.
“La Grande Victoire, remportée grâce au patriotisme de notre armée héroïque et à la volonté unie de notre nation, a brisé les chaînes de la captivité et ouvert la voie à notre indépendance”, a déclaré Erdogan.
Il a souligné que la Fête de la Victoire n’est pas seulement une victoire militaire, mais aussi une “résurrection” de la nation turque, marquant sa lutte pour l’existence et son indépendance éternelle.
“La nation turque ne transige jamais sur son indépendance”, a-t-il affirmé.
Le président Erdogan a également déclaré que cette victoire a apporté de l’espoir non seulement à la nation turque, mais aussi à tous les peuples opprimés.
“Avec cette victoire, la nation turque a une fois de plus déclaré au monde entier qu’elle ne sera jamais soumise, qu’elle n’acceptera jamais la captivité et qu’elle ne transigera jamais sur son indépendance”, a-t-il ajouté.
Il a souligné que cette victoire est devenue un puissant symbole de l’idéal d’indépendance pour toutes les nations en quête de liberté face à l’oppression. Le président a insisté sur le devoir de la nation de porter la flamme de l’indépendance vers un avenir plus fort, dans l’unité et la solidarité.
“En ce jour symbolique, je rends hommage avec émotion à nos martyrs, qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, en particulier Ghazi Mustafa Kemal et ses compagnons d’armes, et exprime ma gratitude envers nos vétérans héroïques”, a-t-il conclu.