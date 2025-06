Le ministère turc des affaires étrangères a fermement condamné les récentes attaques israéliennes contre l'Iran, les qualifiant de violation du droit international et de grave provocation menaçant la stabilité régionale et mondiale.

"Nous condamnons fermement les attaques israéliennes contre l'Iran, qui violent le droit international", a affirmé le ministère dans un communiqué vendredi.

"Il s'agit d'une provocation qui sert la politique israélienne de déstabilisation stratégique de la région.”

Ankara a prévenu que le moment choisi pour ces attaques démontrait le manque d'intérêt du gouvernement israélien pour la diplomatie.

"Le moment choisi pour ces attaques montre que le gouvernement Netanyahu n'est pas disposé à résoudre les problèmes par la diplomatie et qu'il est prêt à risquer la stabilité régionale et la paix mondiale pour défendre ses intérêts", poursuit la déclaration.

Le ministère a exhorté Israël à cesser immédiatement ses actions militaires.

"Israël doit immédiatement cesser ses actions agressives, qui pourraient conduire à un nouveau conflit", peut-on lire dans la déclaration, qui réitère la position de la Turquie contre de nouvelles effusions de sang dans la région.

"Nous réitérons que nous ne voulons pas voir plus d'effusion de sang et de destruction au Moyen-Orient", a ajouté le ministère, appelant la communauté internationale à agir.

"Nous appelons la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour empêcher la propagation de la guerre".

Attaques illégales et provocatrices

Le vice-président de la Turquie, Cevdet Yilmaz, a également condamné les frappes israéliennes, les qualifiant d'"illégales et provocatrices".

Sur son compte X, Yilmaz a écrit : "En attaquant l'Iran, Israël a ajouté un nouvel acte illégal et provocateur à son palmarès. Nous condamnons fermement l'agression de l'administration Netanyahu, qui n'a aucune justification légitime et vise à déstabiliser la région. Nous présentons nos condoléances à l'Iran pour les vies perdues".

"À l'heure où la pression internationale s'accroît contre les politiques génocidaires d'Israël à Gaza et où les négociations nucléaires avec l'Iran sont en cours, cette attaque reflète une position barbare qui méprise les valeurs humanitaires et la diplomatie", a-t-il ajouté.

Yilmaz a appelé la communauté internationale à adopter une position plus ferme : "Toutes les institutions internationales et les pays concernés doivent adopter une position beaucoup plus ferme contre les actions d'Israël qui menacent les valeurs humanitaires, le droit international et la stabilité régionale".

Altun: “La Turquie continuera à œuvrer pour la paix”

Le chef de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a fermement condamné l'attaque israélienne dans un message sur son compte X, présentant ses condoléances au peuple et à l'État iraniens.

"Nous condamnons fermement l'attaque menée hier soir par Israël contre l'Iran et présentons nos condoléances au peuple et au gouvernement iraniens", a affirmé Altun vendredi.

Il a averti que cette attaque mettait une fois de plus en évidence la menace que représente l'administration Netanyahu pour la paix régionale et mondiale.

"Cette attaque a une fois de plus montré à la communauté internationale à quel point l'administration génocidaire de Netanyahu est devenue dangereuse pour la stabilité régionale et mondiale.”

Pour Altun, "le silence de la communauté internationale a permis à cette violence de se propager, embrasant toute la région et menaçant la paix mondiale".

Il a ajouté que les avertissements du président Recep Tayyip Erdoğan concernant l'agression israélienne s'étaient avérés justifiés.

Altun a souligné que l'agression d'Israël devait désormais être évaluée sous plusieurs angles, de la sécurité énergétique à l'économie mondiale, en passant par le droit international et la diplomatie.

"La communauté internationale doit enfin agir pour défendre la paix régionale et mondiale et adopter une position claire contre l'agression illimitée et imprudente d'Israël", a noté le responsable qui a réitéré que la Turquie continuera à œuvrer pour la paix dans la région et dans le monde, à s'opposer aux actions illégales d'Israël et à soutenir tous les efforts en ce sens.

L'agression israélienne est une menace pour le monde entier

De son côté, le Parti de la justice et du développement (AK) de Turquie a estimé que l'attaque nocturne d'Israël contre l'Iran ne pouvait avoir "aucune légitimité ou justification".

"Il s'agit d'une agression barbare", a écrit le porte-parole du parti, Omer Celik, sur X vendredi.

Avec cette attaque, Israël a ajouté "à ses attaques sauvages et barbares qui ont mis le feu à toute la région", a-t-il ajouté, condamnant l'agression "illégale" dans les termes les plus forts.

Le monde entier doit tenir compte des avertissements du président turc Recep Tayyip Erdogan concernant les conséquences des actions génocidaires du gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a-t-il encore indiqué.