Par Nuri Aden

Pendant des décennies, les vastes réserves d’hydrocarbures de la Somalie sont restées enfouies dans une histoire marquée par les troubles. Une alliance renforcée avec la Turquie, désormais autant un investisseur dans la croissance somalienne qu’une source constante d’aide, redéfinit l’avenir énergétique de cette nation d’Afrique de l’Est.

Ce changement ne se limite pas à un simple accord diplomatique. Depuis son arrivée au port de Mogadiscio en 2024, le navire turc de 285 pieds, Oruç Reis, commandé par Yasar Ozkan, est devenu une présence familière au large des côtes somaliennes, menant des études sismiques cruciales pour l’exploration des hydrocarbures.

Les experts y voient l’aube d’une nouvelle ère géopolitique et économique pour la Corne de l’Afrique.

L’année dernière n’a pas seulement été consacrée à évaluer la faisabilité technique de l’exploitation des réserves maritimes somaliennes, largement inexploitées.

L’initiative turque a potentiellement ouvert la voie à un cycle de collaboration mutuellement bénéfique pour les deux partenaires.

Le potentiel inexploité des hydrocarbures somaliens

Le 10 avril, un accord signé à Ankara a élargi l’alliance énergétique à l’exploration terrestre sur trois blocs totalisant près de 16 000 km².

Cet accord a permis à la société publique turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO) de lancer des études sismiques terrestres et, si les données initiales s’avèrent prometteuses, de commencer le forage.

En sommeil depuis longtemps, le potentiel inexploité des hydrocarbures somaliens remonte à plusieurs décennies.

Des études préliminaires avant et après l’indépendance du pays en 1960 avaient déjà suggéré d’importants gisements de pétrole et de gaz, tant offshore qu’à l’intérieur des terres.

Dans les années 1980, ces promesses initiales avaient attiré l’attention de grandes compagnies pétrolières internationales, certaines obtenant des licences d’exploration pour des bassins spécifiques.

Mais ces projets ont tous été interrompus. L’effondrement de l’État somalien en 1991 a entraîné un retrait complet de l’intérêt international, en raison de la guerre, de la désintégration institutionnelle et de l’isolement global.

Une visite et un soutien turcs décisifs

Ce n’est qu’il y a une décennie que l’intérêt pour les richesses en hydrocarbures de la Somalie a été ravivé, grâce à des données sismiques 2D suggérant la présence de réserves offshore significatives.

Cependant, l’instabilité persistante, l’absence de cadres juridiques transparents et la fragmentation des autorités ont continué à dissuader les acteurs pétroliers mondiaux.

Le rôle de la Turquie dans cette dynamique remonte à 2011, marquant un tournant dans son approche envers l’Afrique.

Le président Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, a visité la Somalie en pleine famine dévastatrice, devenant le premier dirigeant non africain à le faire en plus de deux décennies. Ce geste, perçu comme humanitaire, a également jeté les bases d’une alliance durable.

Depuis, la Turquie a investi plus d’un milliard de dollars en Somalie, contribuant à reconstruire les infrastructures, améliorer les systèmes éducatif et sanitaire, et moderniser les aéroports et ports maritimes.

Intégrer aussi les secteurs minier et électrique

La base militaire TURKSOM à Mogadiscio, la plus grande installation militaire turque à l’étranger, renforce ce partenariat sécuritaire déjà solide.

Ces deux dernières années ont vu cette relation évoluer davantage.

« Nous voulons contribuer au bien-être du peuple somalien et renforcer notre amitié en investissant non seulement dans le pétrole et le gaz, mais aussi dans les secteurs minier et électrique », a déclaré Alparslan Bayraktar, ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles.

L’accord intergouvernemental et le protocole d’entente signés à Istanbul le 7 mars 2024 ont marqué une étape importante dans cette coopération. Le pacte a accordé à la TPAO des licences d’exploration pour trois blocs offshore stratégiques.

Bien que cela ne représente qu’une fraction du potentiel offshore de la Somalie, qui compte 216 blocs, le ministre somalien des Affaires étrangères, Ali Omar, voit cela comme le début d’un projet plus vaste.

« La région somalienne, longtemps associée aux conflits, à l’instabilité et à la faim, célébrera désormais le développement économique et la prospérité grâce aux découvertes de l’Oruç Reis. Je suis convaincu que nous recevrons de bonnes nouvelles de nos activités de recherche sismique au large des côtes somaliennes », a annoncé le président Erdogan lors du départ de l’Oruç Reis en octobre 2024.

Plus tôt ce mois-ci, la Turquie a signalé que 78 % des études sismiques 3D offshore avaient déjà été achevées.

« C’est la première fois dans l’histoire que les réserves de pétrole et de gaz de la Somalie sont explorées de manière appropriée », a précisé le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. « On ne peut pas sous-estimer l’avantage du premier arrivé. Avec le soutien de la Türkiye, la Somalie aspire à devenir un pays très différent de l’image que le monde en a. »

Coopération de défense

L’engagement de la Turquie en Somalie dépasse l’investissement économique.

En février 2024, un accord de coopération en matière de défense entre les deux nations a confié à la Turquie un rôle dans la protection de la zone économique exclusive (ZEE) de la Somalie, en échange d’une part potentielle de 30 % des revenus maritimes qu’elle contribue à générer.

Cela positionne la Turquie non seulement comme un investisseur clé dans l’énergie, mais aussi comme une puissance maritime dans le corridor stratégique de l’océan Indien, conformément à sa doctrine « Gagnant-Gagnant en Afrique ».

Cette stratégie transforme également la bonne volonté diplomatique en résultats stratégiques et économiques tangibles à long terme.

Alors que l’Oruç Reis continue de collecter des données sismiques et que les équipes terrestres se préparent pour la prochaine grande étape, la Somalie et la Turquie peuvent légitimement croire que ce n’est que le début.