Comme le dit le proverbe, une grande vision fait les grands hommes, et Fatih Sultan Mehmed était destiné à en être un.

Il y a 572 ans jour pour jour, le Sultan Mehmed II a porté un coup fatal à l'Empire byzantin en conquérant Istanbul et en mettant fin à l'Empire romain d'Orient.

Mehmed, qui n'avait que 21 ans lorsqu'il conquit Istanbul, a placé l'Empire ottoman sur la voie d'une grande transformation.

Voici un aperçu de l'histoire de Mehmed le Conquérant.

Sultan Mehmed le Conquérant est né le 30 mars 1432 à Edirne, qui était alors la capitale de l'Empire ottoman. Son père, le Sultan Murad II, était le souverain ottoman. Mehmed resta à Edirne jusqu'à l'âge de deux ans. En 1434, il fut envoyé à Amasya, où son frère aîné Ahmad, âgé de 14 ans, était gouverneur d'un sanjak, accompagné de son frère cadet Alaeddin Ali.

Pour l'éducation de Mehmed, son père nomma divers enseignants. Mais Mehmed, aussi combatif qu'intelligent, n'était pas facile à instruire. Il reçut une éducation à la fois islamique et occidentale. Bien que l'empereur ottoman soit largement reconnu pour ses conquêtes militaires, sa contribution dans les domaines de la philosophie, de l'art et des sciences est également estimée.

On pense que Mehmed parlait le persan, l'arabe, le grec ancien et l'italien – ce qui est souvent perçu comme un signe de son ambition de former un empire englobant à la fois l'Orient et l'Occident.

Les historiens turcs affirment que sa bibliothèque comprenait des ouvrages sur des sujets tels que la géométrie, la religion, l'ingénierie, l'astronomie, l'arithmétique, l'archéologie, la géographie et la philosophie.

Connu pour être poète, le conquérant avait également un grand intérêt pour les arts, ayant commandé au peintre de la Renaissance Bellini de réaliser son portrait. L'empereur ottoman aurait pu s'inspirer de la vie d'Alexandre le Grand dans sa quête de la formation d'un empire, ayant lu abondamment sur les campagnes militaires menées par cette figure légendaire.

L'Iliade d'Homère faisait partie des livres de sa bibliothèque, et la carte du monde antique de Ptolémée est considérée comme l'un des joyaux de sa collection.

Né pour diriger

Mehmed était un Sultan grand, aux joues rondes, au nez recourbé, musclé et fort, obsédé par la lecture. Il lisait des œuvres philosophiques traduites en persan et en arabe. En matière scientifique, il protégeait les savants, quelle que soit leur religion ou confession, et faisait imprimer leurs travaux.

Cherchant à prouver sa valeur aux yeux des figures influentes de l'Empire ottoman et du public, tout en tentant de réaliser son objectif ultime d'entrer dans l'histoire, il avait les yeux rivés sur la conquête de Constantinople – alors capitale byzantine. Il lança immédiatement les préparatifs pour la bataille à venir.

Bien que la ville ait été assiégée de nombreuses fois auparavant, personne n'avait réussi à la prendre, et Mehmed II savait bien que réaliser l'impossible nécessitait des tactiques non conventionnelles et une grande perspicacité.

Le sultan rassembla une grande armée (estimée à plus de 200 000 soldats, bien que certains historiens disent que le chiffre était inférieur à la moitié de cela) et se présenta devant les solides murailles de la ville avec une confiance totale.

Il encercla la ville par la mer et par la terre, suivi d'un mouvement inattendu : le transport de navires de guerre par voie terrestre autour de la zone de Galata – alors une petite colonie marchande génoise – sur la rive européenne de l'actuelle Istanbul.

La campagne militaire dura plus de 50 jours, marquée par des assauts massifs de boulets de canon qui martelaient les murs pour ouvrir une brèche permettant aux soldats de pénétrer dans la ville.

Le 29 mai, la ville tomba enfin, offrant à Mehmed II le titre bien mérité de "conquérant".

Un jeune héros

Mehmed le Conquérant n'avait que 21 ans lorsqu'il envoya l'Empire byzantin dans les pages poussiéreuses de l'histoire, élevant l'État ottoman au rang d'empire qui régnerait sur plusieurs régions à travers trois continents pendant des siècles.

La conquête de la ville est la victoire la plus connue de Mehmed II, mais dans les années suivantes, il assura également le contrôle ottoman sur la Serbie, la Morée, Trébizonde (l'actuelle Trabzon) dans la région nord de la Turquie moderne, ainsi que sur la Bosnie, l'Albanie et plusieurs territoires anatoliens (au centre de la Turquie).

Il resta au pouvoir jusqu'en 1481 et participa personnellement à 25 expéditions militaires, faisant d'Istanbul la capitale de son État, dont les frontières s'étendaient du Danube au Kizilirmak.

L'empereur réussit à conquérir de vastes territoires, augmentant le contrôle ottoman à plus de 2,2 millions de kilomètres carrés (1,4 million de miles carrés).

La dernière grande victoire de Mehmed II eut lieu en 1480, lorsqu'il triompha à Otrante, en Italie, et planifiait des mouvements pour se rapprocher de Rome. Cependant, le conquérant mourut le 3 mai 1481.

Les historiens en Turquie débattent encore pour savoir s'il visait réellement Rome, ce qui est probable étant donné sa prise d'Otrante. Une autre hypothèse suggère qu'il aurait plutôt cherché à s'étendre vers l'est.

Le conquérant, qui participa à des dizaines de victoires et supervisa la conquête d'Istanbul et bien d'autres en 49 ans de vie, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, et son héritage perdure encore aujourd'hui.