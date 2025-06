Par Hamzah Rifaat

La Chine a récemment célébré son 75e anniversaire lors d'une grande réception au Grand Hall du Peuple à Pékin. Contrairement aux années précédentes, la cérémonie a manqué d'opulence et de gaieté, ce qui laisse présager des temps difficiles pour la République populaire sous la présidence de Xi Jinping.

Dans son discours aux invités d'État, aux dignitaires et aux responsables du parti communiste au pouvoir, Xi a évoqué les réalisations sociales et économiques de la Chine au cours des trois quarts de siècle écoulés, ajoutant que rien n'entraverait la poursuite des progrès.

Toutefois, il a également mis en garde contre les « mers agitées » à venir, en raison des menaces internationales et intérieures croissantes, notamment l'augmentation du coût de la vie, le vieillissement de la population et les tensions avec les Philippines dans la mer de Chine méridionale contestée.

Ces questions justifient une action pratique et durable, plutôt que des réflexions historiques. Cependant, la stratégie de Xi semble plutôt tourner autour de l'idée du nationalisme chinois.

Dans son discours, il a constamment fait référence à la réunification de Taïwan avec le continent et au rajeunissement de la nation chinoise avec les « compatriotes » de Hong Kong et de Macao. Xi a également exhorté le peuple chinois à faire preuve de résilience face aux défis nationaux et internationaux.

Compte tenu de l'interconnexion de Pékin avec l'économie mondiale, le fait de s'en tenir à une rhétorique nationaliste au lieu de se concentrer sur la correction de la situation intérieure pourrait avoir des répercussions au niveau mondial et ébranler les marchés, le commerce et les investissements internationaux.

Les défis à venir

La Chine abrite aujourd'hui l'une des plus grandes économies du monde. Elle a également été assez forte pour surmonter des chocs tels que la pandémie du virus COVID-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Mais après tant d'années de croissance économique, plusieurs problèmes convergent en même temps pour ralentir les progrès, notamment la crise du marché immobilier, le vieillissement de la population et l'augmentation du chômage des jeunes.

Pour l'avenir, le premier défi de Xi est de redonner le moral au pays, ce qui permettrait d'accroître la demande des consommateurs et la confiance des investisseurs.

Pour ce faire, il faudrait réorienter les politiques afin de mieux soutenir la croissance économique intérieure.

Cela pourrait signifier l'annulation des réglementations financières strictes mises en place par Xi en 2020 pour limiter les emprunts excessifs. Cette décision a eu un effet d'entraînement sur l'économie.

Tout d'abord, le géant de l'immobilier Evergrande Group a fait défaut en 2021. Le secteur de la construction a ensuite connu une hausse du chômage et une baisse de la demande des consommateurs au niveau national, dans un contexte de diminution des perspectives de croissance au niveau international.

Puis, en 2024, le chômage des jeunes a augmenté. Le déclin des secteurs qui employaient autrefois les jeunes Chinois, tels que la finance et les technologies de l'information, sous Xi, a entraîné un chômage généralisé et contribué au désenchantement de la jeunesse.

Cela est dû en grande partie à la volonté du président de faire de la Chine une puissance technologique - un objectif important, mais qui a mis au chômage des millions de jeunes Chinois dans l'économie du travail.

Un autre problème auquel la Chine est confrontée est de nature démographique. Ces dernières années, le pays a tenté d'augmenter son taux de natalité, mais la « politique des trois enfants » de Xi, introduite en 2021, est restée lettre morte.

Cette politique se retourne contre elle, en particulier dans les zones rurales, en raison de difficultés économiques internes telles que l'augmentation du coût de la vie, le manque d'accès à l'éducation universelle et les contraintes liées à la mobilité.

Mer de Chine méridionale

L'économie intérieure de la Chine n'a pas non plus été aidée par les tensions avec les Philippines au sujet des exercices militaires de ces dernières dans la mer de Chine méridionale, qui fait l'objet d'un litige.

Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, le commerce maritime de la Chine dans la région représente plus de 64 % de son commerce total en 2024 et est désormais sérieusement menacé par la forte militarisation des États-Unis et de leurs alliés, y compris les Philippines.

Xi est donc confronté à un dilemme. D'une part, il cherche à affirmer les revendications de la Chine sur la région et à défier les États-Unis et leurs alliés sur ce que la Chine prétend être ses droits territoriaux. D'autre part, il cherche à maintenir la stabilité commerciale dans un contexte de préoccupations économiques intérieures croissantes.

Ces deux positions semblent inconciliables.

S'il est vrai que la Chine a précédemment donné la priorité aux négociations avec les Philippines, il est important que Xi atténue sa rhétorique belliqueuse à l'égard de Manille. Ce n'est qu'à cette condition que les malentendus pourront être remplacés par des efforts diplomatiques en vue d'une résolution.

Enjeux mondiaux

Les enjeux sont importants pour la communauté internationale si Xi continue à donner la priorité à la projection de sa puissance économique plutôt qu'à son renforcement.

Si l'on ne revient pas sur les réglementations nationales concernant le secteur de l'immobilier, par exemple, le commerce international en souffirait. De même, l'incapacité à lutter contre le chômage des jeunes par des mesures telles que la création d'emplois continuera de nuire à la confiance des investisseurs internationaux dans l'économie chinoise.

La baisse des revenus de la population se traduit également par une diminution de la demande intérieure de produits étrangers, ce qui accroît la pression sur les économies nationales des partenaires commerciaux de Pékin.

Pour que la Chine renforce son profil de nation économiquement résiliente, le gouvernement de Xi doit adopter une vision stratégique qui prenne des mesures pratiques pour résoudre les problèmes intérieurs actuels du pays.

L'auteur, Hamzah Rifaat, est diplômé en études sur la paix et les conflits à Islamabad, au Pakistan, et en affaires mondiales et diplomatie professionnelle à l'Institut de formation diplomatique Bandaranaike de Colombo, au Sri Lanka. Il a également été South Asian Voices Visiting Fellow au Stimson Center à Washington, DC en 2016.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.