L'un des défis les plus redoutables de la création de contenu est de protéger son produit contre le vol de la propriété intellectuelle.

Les violations vont souvent au-delà du vol de la créativité d'une personne. Les artistes, les cinéastes, les chanteurs et les écrivains savent que la perte des droits exclusifs sur leurs œuvres les incite moins à investir du temps et des ressources dans de nouveaux projets et sape une culture où les contributions créatives sont respectées et récompensées.

Aussi, lorsque l'actrice et réalisatrice nigériane Omoni Oboli s'est récemment emparée d'Instagram pour reprocher à certaines chaînes de télévision ghanéennes de diffuser ses films sans licence, sa colère a trouvé un écho dans toute l'industrie de la création.

Dans son message, Omoni Oboli explique que la diffusion de films sans licence revient à tourner en dérision le labeur nécessaire à la création de ces produits.

Oboli, connue pour ses rôles dans des films à succès de Nollywood tels que The First Lady et Wives on Strike, prévient également qu'elle intentera une action en justice contre les stations incriminées, affirmant qu'elle les tiendra responsables de ce qu'elle décrit comme un vol flagrant de la propriété intellectuelle.

« J'aime mes amis ghanéens, mes collègues et mes amis, mais vous voyez, ces chaînes de télévision au Ghana, je viens pour vous ! Vous avez l'audace de diffuser mes films sans licence ! S'ils n'arrêtent pas l'un d'entre vous, vous n'apprendrez rien ! Faites attention ! Je viens pour chacun d'entre vous ! » a écrit Oboli.

L'actrice a évoqué « les efforts et les nuits blanches que nécessitent ces projets », raison pour laquelle les autorités devraient protéger les droits des créateurs.

Soutien du public

Si le piratage et la diffusion illégale ont longtemps été le fléau de l'économie créative, la diversification des contenus a également créé un segment de consommateurs consciencieux qui respectent les droits des producteurs.

« Je suis ghanéen et je suis toujours en colère lorsque je vois qu'un film que j'ai regardé sur YouTube et qui date d'un jour est diffusé sur nos chaînes de télévision locales. Ce n'est pas normal. Il faut faire quelque chose », a réagi l'un des followers d'Omoni sur Instagram.

La sotie d'Omoni n'est pas un cas isolé. En septembre 2023, une autre actrice et réalisatrice de Nollywood, Ruth Kadiri, a adressé un avertissement similaire aux chaînes qui diffusaient son contenu sans autorisation et l'a menacée de poursuites judiciaires.

Au Kenya, Alice Wambui, cinéaste en herbe, a vécu une expérience similaire. « J'ai produit mon premier court-métrage il y a deux ans et, en l'espace de quelques semaines, il a été diffusé par une chaîne de télévision locale et sur diverses plateformes de médias sociaux sans mon autorisation. C'était dévastateur », raconte-t-elle à TRT Afrika.

« En tant que jeune cinéaste, j'ai investi tout ce que j'avais dans ce projet - du temps, de l'argent et de la passion. Le voir exploité sans compensation m'a brisé le cœur ».

Problème d'application

Wambui estime qu'une application plus stricte des lois sur la propriété intellectuelle en Afrique pourrait remédier à ces problèmes.

« Beaucoup d'entre nous débutent et n'ont pas les moyens de mener des batailles juridiques. Mais cela ne signifie pas que notre travail doit être volé. Il faut que les gouvernements et les organismes de réglementation interviennent et nous protègent », plaide-t-elle.

Selon le Dr Adewale Adeyemi, consultant juridique spécialisé dans le droit du divertissement, la diffusion non autorisée de films non seulement réduit les revenus des créateurs, mais décourage également les investissements futurs dans l'industrie.

« Les organismes de réglementation doivent faire respecter les lois sur la propriété intellectuelle afin de favoriser un écosystème créatif florissant », déclare-t-il.

Kwame Asante, analyste de l'industrie cinématographique ghanéenne, reconnaît les difficultés rencontrées par les autorités locales pour réprimer les contrevenants.

« L'Autorité nationale du cinéma du Ghana doit collaborer avec les parties prenantes pour résoudre efficacement ces problèmes », conseille-t-il.

Coût des licences

La diffusion non autorisée de films nigérians sur les chaînes de télévision ghanéennes est devenue un problème récurrent, suscitant des tensions entre les industries du divertissement des deux pays.

Les cinéastes nigérians affirment que ces pratiques les privent de revenus et dévalorisent leur travail.

D'autre part, certains radiodiffuseurs ghanéens affirment que les droits de licence sont souvent prohibitifs.

Certains analystes estiment que cela pourrait conduire certaines stations à chercher d'autres moyens, même illégaux, d'accéder au contenu.

Les autorités de régulation de la télévision et du cinéma au Ghana n'ont pas encore commenté publiquement les plaintes des cinéastes nigérians.

Toutefois, les acteurs du secteur appellent à une collaboration plus étroite entre les autorités nigérianes et ghanéennes pour résoudre le problème.

Les solutions proposées comprennent l'établissement d'accords de licence normalisés, la réduction des redevances pour les rendre abordables et la sensibilisation du public au respect de la propriété intellectuelle.

Alors que le message d’Oboli continue de susciter des conversations en ligne, il reste à voir si ses arguments convaincants en faveur de l'action feront bouger les choses.

« Les créateurs consacrent leur cœur, leur âme et leurs ressources à leur travail », écrit Oboli. « Il est temps que tout le monde respecte cela et se plie aux règles ».