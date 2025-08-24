L'opération, qui visait la colline de Pauwa dans la zone administrative locale de Kankara, faisait partie d'une chasse à l'homme pour retrouver un chef de gang nommé Babaro, lié à une attaque meurtrière contre une mosquée la semaine dernière dans la ville de Malumfashi, également située dans le nord-ouest du Nigeria.

Un enfant a perdu la vie lors du sauvetage, a indiqué le ministère de la Sécurité intérieure de l'État, mais il n'était pas clair s'il y avait d'autres victimes parmi les otages ou les membres du gang.

La Force aérienne n'a pas immédiatement répondu aux appels téléphoniques ni aux messages sollicitant des commentaires.