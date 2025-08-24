L'opération, qui visait la colline de Pauwa dans la zone administrative locale de Kankara, faisait partie d'une chasse à l'homme pour retrouver un chef de gang nommé Babaro, lié à une attaque meurtrière contre une mosquée la semaine dernière dans la ville de Malumfashi, également située dans le nord-ouest du Nigeria.
Un enfant a perdu la vie lors du sauvetage, a indiqué le ministère de la Sécurité intérieure de l'État, mais il n'était pas clair s'il y avait d'autres victimes parmi les otages ou les membres du gang.
La Force aérienne n'a pas immédiatement répondu aux appels téléphoniques ni aux messages sollicitant des commentaires.
Cette frappe aérienne pourrait représenter une avancée significative dans les efforts visant à démanteler les réseaux criminels dans le nord-ouest du Nigeria, où des gangs armés terrorisent les communautés rurales depuis des années.