La Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, a appelé à faire de la paix la « force dominante », ajoutant que l'humanité ne peut plus supporter davantage de conflits et de guerres.

« L'humanité ne peut plus supporter davantage de conflits et de guerres. Au contraire, elle attend désormais que des espaces de coopération soient établis, que l'incertitude soit résolue et que la paix devienne la force dominante », a déclaré Erdogan lors de son discours au Forum diplomatique d'Antalya (AFD) samedi.

Soulignant que l'AFD a une fois de plus abordé un sujet important cette année, « Faire progresser la diplomatie dans un monde fragmenté », elle a indiqué que ce thème met en lumière le pouvoir pacifique de la diplomatie à une époque de fractures mondiales.

Mettant en avant le besoin croissant de diplomatie dans un monde de plus en plus divisé par la polarisation, les guerres et les crises humanitaires, Erdogan a indiqué que : « C'est pourquoi, à travers ce forum, nous inviterons les acteurs internationaux à construire un monde où la paix et un ordre juste permettent à chacun de prospérer. Par le pouvoir unificateur de la diplomatie, nous travaillerons à combler les divisions anciennes entre les peuples et offrirons à l'humanité une renaissance de la culture de la tolérance. »

Elle a noté que le simple fait de posséder des compétences de base en lecture et écriture pourrait sortir 171 millions de personnes de l'extrême pauvreté, en se référant à une étude de l'UNESCO.

Elle a souligné que chaque individu éduqué peut devenir une force transformatrice, créer une large sphère d'influence, élever sa famille et sa communauté, et agir comme un moteur de durabilité en transmettant connaissances et compétences aux générations futures.

Enfants dans les zones de guerre

Attirant l'attention sur le fait que des millions d'enfants dans les zones de guerre n'ont toujours pas accès au droit humain le plus fondamental, l'éducation, Erdogan a affirmé : « C'est avec une profonde tristesse que je dis cela : dans un monde où nous ne pouvons même pas offrir aux enfants le droit de vivre, le droit à l'éducation est bien loin derrière. En Palestine, les enfants non seulement ne peuvent pas aller à l'école ou penser librement, mais ils disent dans des micros : 'Je veux mourir parce que je suis fatigué de vivre en guerre.' »

« Notre monde est devenu un endroit où même les plus jeunes enfants portent un chagrin profond, où leur joie de vivre est écrasée. Nous devons rappeler à la conscience paralysée de l'humanité que les enfants ne peuvent jamais être parties prenantes à la guerre », a-t-elle ajouté.

« N'oublions pas : un monde où des enfants sont tués par des bombes et des missiles dans leur sommeil a perdu à jamais son innocence. Je rêve d'un monde où les conflits sont terminés, où les enfants ne connaissent que la joie, et où la seule chose qu'ils portent sur leur dos est un cartable, et non le poids du chagrin », a-t-elle conclu.

Les épouses du président de l'Azerbaïdjan, de l'ancien président de la Croatie, du président de la Sierra Leone, du Premier ministre palestinien et du président de la République turque de Chypre du Nord ont assisté au programme.

