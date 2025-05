Les pourparlers de paix entre la République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23, parrainés par l'Angola et visant à mettre fin au conflit dans l'est du Congo, débuteront le 18 mars à Luanda, capitale de l'Angola, a annoncé mercredi le bureau du président angolais.

La date a été fixée un jour après que l'Angola a annoncé que le gouvernement congolais avait accepté d'entamer des pourparlers directs avec les rebelles du M23, à la suite d’une visite du président Félix Tshisekedi à Luanda.

"Suite à la diligence de la médiation angolaise dans le conflit qui affecte l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République d'Angola rend public le fait que les délégations de la République démocratique du Congo et du M23 entameront des négociations de paix directes le 18 mars dans la ville de Luanda", a déclaré le bureau de la présidence dans un communiqué.

Le président angolais João Lourenço est le président en exercice de l'Union Africaine.

Tina Salama, porte-parole du président Tshisekedi, a déclaré que Kinshasa avait "pris note" des efforts de médiation angolais.

Sommet virtuel de la SADC

Le groupe rebelle a intensifié son offensive dans l'est du Congo depuis décembre, s'emparant de Goma et Bukavu, capitales provinciales du Nord et du Sud-Kivu.

La semaine dernière, les rebelles se sont emparés de Nyabiondo, située à 110 kilomètres au nord-ouest de Goma, dans la province du Nord-Kivu, après des jours de combats acharnés avec l’armée congolaise et la milice pro-gouvernementale Wazalendo.

Le conflit a entraîné le déplacement de milliers d'habitants vers les territoires voisins et les pays limitrophes, selon l'ONU.

Le Congo et d'autres pays accusent le Rwanda voisin de soutenir les rebelles du M23. Le Rwanda a nié ces allégations.

Les dirigeants de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) doivent se réunir jeudi lors d'un sommet extraordinaire virtuel pour examiner la situation sécuritaire au Congo.