Le président des États-Unis, Donald Trump, a été interrogé sur des informations selon lesquelles le Somaliland, une région sécessionniste non reconnue de la Somalie, aurait exprimé son intérêt pour accueillir des Palestiniens déplacés de Gaza si les États-Unis reconnaissaient son indépendance.

« Nous examinons cela en ce moment. Bonne question, en fait, et une autre question complexe, mais nous y travaillons actuellement », a répondu Trump, évitant une réponse directe, lors d’un sommet pour la paix avec les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie à la Maison-Blanche.

Plus tôt cette année, le président américain aurait proposé l’expulsion des Palestiniens de Gaza, où la guerre génocidaire en cours menée par Israël a tué plus de 61 000 Palestiniens, dont la majorité sont des femmes et des enfants.

RELATED TRT Global - Le président tunisien Saied montre des images d'enfants affamés de Gaza à l'envoyé de Trump

Le plan visant à expulser les Palestiniens vers un autre pays a suscité une condamnation internationale.

Plusieurs pays dénoncent le plan de réoccupation de Gaza par Israël