La Mission des Nations Unies en RDC (MONUSCO) salue la signature de la "déclaration de principes" intervenue le 25 avril 2025 à Washington DC, sous les auspices du département d’État américain, entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et le Rwanda.

Les deux pays s’engagent mutuellement à respecter la souveraineté et les frontières établies.

Kinshasa et Kigali promettent également de soutenir l’intégration économique régionale, notamment en renforçant la transparence dans les chaînes d’approvisionnement des minerais critiques.

La mission onusienne prend note également de la volonté des signataires de ce document à protéger, faciliter et promouvoir sa capacité d'action ainsi que celle des forces et mécanismes régionaux agissant conformément à leurs mandats.

"La signature de cette déclaration vise à renforcer les avancées passées et à promouvoir la coopération, avec le soutien de la MONUSCO pour la protection des civils et la consolidation de la paix", a déclaré Bruno Lemarquis, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations unies en RDC et chef par intérim de la MONUSCO.

La MONUSCO considère cette "déclaration de principes" comme une avancée majeure pour la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC et la région des Grands Lacs, saluant les efforts de médiation du Président angolais João Lourenço et l'initiative de Luanda.

La Mission se félicite des principes affirmés par les deux pays, notamment le respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, le règlement pacifique des différends, et la volonté de s’abstenir de toute ingérence dans les affaires internes.