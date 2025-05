Le Gabon organise une élection présidentielle ce samedi, la première depuis le coup d'État de 2023 qui a mis fin à la dynastie de 56 ans de la famille Bongo.

Des officiers dirigés par Brice Oligui Nguema ont pris le pouvoir en août 2023, marquant le dernier épisode d'une vague de coups d'État survenue en trois ans en Afrique de l'Ouest et centrale.

Nguema, qui avait initialement promis de rendre le pouvoir aux civils, s'est déclaré chef du gouvernement de transition et a annoncé le mois dernier sa candidature pour l'élection de samedi.

Son principal adversaire est l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo, Alain Claude Bilie By Nze, qui a créé son propre mouvement, « Ensemble pour le Gabon », dans une tentative de se distancier du régime Bongo.

Renaître de ses cendres

Nguema est pressenti pour l'emporter, bénéficiant de ses avantages en tant que chef de la transition et de sa popularité en tant qu'architecte de la fin du règne impopulaire d'Ali Bongo.

Il bénéficie également d’un large soutien au Sénat, à l’Assemblée nationale et à la Cour constitutionnelle, selon des analystes politiques.

Il a évoqué un Gabon qui « renaît de ses cendres » et se décrit comme quelqu'un qui « construira cette nation ».

Ces propos résonnent auprès de nombreux Gabonais, dans un pays peu peuplé d'environ 2,5 millions d'habitants où, pendant des décennies, une petite élite politique proche de la famille Bongo meanait un rain de vie luxueux financé par le pétrole, tandis que la majorité de la population vivait dans la précarité.

Le Parlement incendié

La réélection d'Ali Bongo en 2016, crédité de 95 % des voix dans sa province natale du Haut-Ogooué, a déclenché des émeutes violentes au cours desquelles des manifestants ont incendié le bâtiment du Parlement.

Des officiers dirigés par Nguema sont intervenus quelques minutes après que Bongo a déclaré une nouvelle victoire écrasante en 2023, la qualifiant de mascarade.

Depuis lors, certains signes prometteurs ont émergé. L'économie a connu une croissance de 2,9 % en 2024, contre 2,4 % en 2023, en partie grâce à des projets d'infrastructure mis en œuvre par le gouvernement de transition et à une augmentation de la production de matières premières telles que le pétrole, le manganèse et le bois, selon la Banque mondiale.

Cependant, le pays reste trop dépendant de ses champs pétrolifères, dont la production est en déclin depuis longtemps. Nguema a promis de diversifier l'économie et de promouvoir l'agriculture, l'industrie et le tourisme.

« J'espère que les résultats de l'élection conduiront à une gouvernance plus transparente et responsable », a déclaré Pépecy Ogouliguendé, un militant de la société civile gabonaise.

« Nous, les citoyens, aspirons à de meilleures conditions de vie, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures ». Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures (07h00 GMT) et ferment à 18 heures. Les résultats sont attendus plus tard dans la nuit.

