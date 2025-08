Le ministre du Commerce de la Turquie, Ömer Bolat, a annoncé que le pays a atteint un record d'exportations d'une valeur de 25 milliards de dollars en juillet.

« Nous avons réalisé le chiffre mensuel d'exportations le plus élevé de notre histoire ce mois de juillet. Cela représente non seulement le chiffre record pour un mois de juillet, mais également le volume cumulé d'exportations de biens sur 12 mois le plus élevé de l'histoire de notre nation », a déclaré Bolat lors d'une conférence de presse dans la province de Samsun samedi.

Il a souligné un autre développement positif, notant un ralentissement de la croissance mensuelle des importations et une réduction significative du déficit commercial extérieur en juillet, par rapport au même mois de l'année dernière et à juin.

Il a ajouté que le ratio exportations/importations s'est également amélioré.

« C'est ce que nous appelons un mois 'légendaire', six grandes réalisations en une. Nous avons atteint un record historique avec des exportations mensuelles de 25 milliards de dollars, contre 22,5 milliards de dollars en juillet dernier, soit une augmentation de 2,5 milliards de dollars, ou 11 %. Ce gain a également contribué à ajouter 2,5 milliards de dollars supplémentaires à nos exportations cumulées sur 12 mois », a-t-il indiqué.

Bolat a signalé que les exportations de juillet ont augmenté de 4,5 milliards de dollars par rapport à juin, ajoutant que le prochain objectif est d'atteindre 26 milliards de dollars d'exportations mensuelles.

« Nos efforts extraordinaires renforcent le processus de rééquilibrage et de stabilisation de notre économie », a-t-il souligné.

Diplomatie commerciale