Le romancier et dramaturge kényan Ngũgĩ wa Thiong’o, l’un des écrivains les plus influents d’Afrique, a laissé une empreinte indélébile sur la littérature africaine grâce à son insistance à écrire dans sa langue maternelle et à son engagement pour « décoloniser » les esprits.

Il est décédé mercredi aux États-Unis à l’âge de 87 ans, après avoir souffert de problèmes de santé ces dernières années.

Né James Ngũgĩ en janvier 1938 à Limuru, près de Nairobi, ses écrits ont été façonnés par son expérience de la lutte contre la domination coloniale britannique et par une analyse critique de l’influence occidentale sur les langues et cultures africaines.

Il a changé de nom dans les années 1960 et a ensuite décidé de ne plus jamais écrire en anglais. Il a poursuivi en écrivant des romans, des nouvelles, des poèmes et des pièces de théâtre en kikuyu, sa langue maternelle, soulignant ainsi son mépris pour ce qu’il appelait une hiérarchie des langues.

« Une déclaration d’authenticité »

« Il croyait fermement que choisir une langue, c’est choisir un monde et une position idéologique. Par conséquent, il a choisi d’utiliser sa langue natale comme une déclaration d’authenticité et de ce qu’il pensait de la valeur de chaque langue », explique Miriam Maranga-Musonye, présidente du département de littérature à l’Université de Nairobi, à TRT Afrika. Ngũgĩ fut le premier Africain à diriger ce département à l’université.

Les penchants gauchistes de l’écrivain l’ont amené à critiquer les inégalités du Kenya post-colonial et l’émergence d’une nouvelle classe politique riche.

Il a été emprisonné sans inculpation en 1977 après la mise en scène de la pièce "Ngaahika Ndeenda" ("Je me marierai quand je voudrai"), considérée comme une critique sévère de la société kényane post-coloniale.

Libéré de prison en 1978, il s’est exilé en 1982, d’abord en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis, où il a publié l’un de ses ouvrages les plus connus, "Décoloniser l’esprit".

Ce livre visait à corriger « une idée fausse selon laquelle, avec le départ des structures de gouvernance coloniales dans les pays africains, le processus de décolonisation était terminé », raconte Miriam.

Une personnalité terre-à-terre

« Il soutenait que l’indépendance vis-à-vis des puissances coloniales n’avait supprimé que ce qui était évident, mais que les structures qui maintiennent les gens sous domination subsistaient, qu’elles résidaient dans l’esprit, dans la manière dont nous nous percevons, nos langues, nos cultures et notre littérature », ajoute-t-elle.

L’écrivain, connu pour sa douceur, était une personne simple qui, à un moment donné, a siégé au conseil d’administration de l’école primaire qu’il avait fréquentée dans son enfance.

« Si vous le rencontriez, il n’était pas une personne imposante, mais ses œuvres l’étaient. Il était doux, mais ses écrits ne l’étaient pas », confie l’écrivain et journaliste kényan Ng’ang’a Mbugua à TRT Afrika. « Je suis devenu écrivain parce que j’ai grandi en entendant des gens parler de lui – de la manière dont il critiquait Kenyatta (le premier président du Kenya). »

Ngũgĩ a eu une influence majeure en changeant la mentalité des Kényans pour qu’ils prennent conscience des problèmes causés par les inégalités dans la société, estime Mbugua.

« Dans certains de ses livres, il parle du fossé entre les riches et les pauvres, qui reste un problème majeur aujourd’hui », ajoute-t-il.

Hommages rendus

Père de trois enfants, il était professeur de littérature comparée à l’Université de Californie à Irvine. Son livre le plus récent, "The Perfect Nine", traduit en anglais en 2020, racontait la fondation du peuple Agikuyu, mêlant folklore et allégorie.

Les hommages continuent d’affluer pour cet auteur célébré, dont les écrits inspirent et incitent les lecteurs à réfléchir aux complexités de l’indépendance vis-à-vis du colonialisme, à la justice et à l’utilisation responsable du pouvoir.

Le président kényan William Ruto a salué l’héritage de Ngũgĩ, le décrivant comme un « géant des lettres kényanes » qui a eu un « impact indélébile ».

« Mes condoléances à la famille et aux amis du professeur Ngũgĩ wa Thiong’o, un géant littéraire et universitaire renommé, un fils de la terre et un grand patriote dont les empreintes sont indélébiles », a écrit Martha Karua, une leader de l’opposition au Kenya, sur X.