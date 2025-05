Le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) signale 8 morts, 88 blessés et 88 215 sinistrés, soit 20 486 ménages. Plus de 27 000 personnes ont été déplacées dans des sites d’hébergement car leurs habitations ont été complètement inondées.

Les dégâts matériels sont également importants : 13 467 maisons ont été inondées et 10 305 autres sont détruites.

A cela s’ajoutent d’autres dommages à déplorer au niveau de nombreux établissements scolaires et agricoles : 61 salles de classe sont partiellement endommagées et 21 autres sont complètement détruites, 6 021 ha de rizières se retrouvent sous les eaux.

Selon la Présidence de la République, le président Andry Rajoelina effectuera une série de déplacements pour venir au chevet des sinistrés à Toliara et Ampanihy Ouest, dans la région Atsimo Andrefana, durant la journée du mardi 04 Mars. Le président procédera, notamment, à la distribution de vivres afin de répondre aux besoins de ces habitants dont la plupart ont dû quitter leurs habitations pour rallier les lieux d’hébergement.

Le cyclone Honde a traversé la partie Sud de Madagascar dans la nuit du 28 février jusqu’au 1er mars avant s’éloigner en mer. Au même moment, un autre cyclone tropical dénommé Garance a fait des ravages sur l’ile de la Réunion.

Le bilan relayé par les médias locaux fait état de 4 morts et d’énormes dégâts matériels chiffrés à plusieurs millions d’euros.

Selon les dernières informations communiquées par le service Météo de Madagascar, le cyclone tropical Honde était situé à 350 km au Sud de Taolagnaro ce lundi 03 Mars. La saison cyclonique dans l’Océan Indien ne prendra fin qu’au mois d’avril prochain.