L'Alliance Fleuve Congo, une alliance rebelle qui inclut les rebelles du M23, a annoncé samedi son retrait de la ville de Walikale et de ses environs dans l'est de la République Démocratique du Congo, quelques jours après avoir pris le contrôle de cette zone riche en minerais.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un cessez-le-feu unilatéral déclaré le 22 février, visant à créer des conditions favorables à un processus de dialogue pour résoudre le conflit en République Démocratique du Congo, selon un communiqué du porte-parole du groupe, Lawrence Kanyuka, sur X.

"Pour soutenir les initiatives de paix visant à favoriser des conditions propices au dialogue politique afin d'aborder les causes profondes du conflit dans l'est de la République Démocratique du Congo, l'Alliance Fleuve Congo a décidé de repositionner ses forces de la ville de Walikale et de ses zones environnantes", indique le communiqué.

Le groupe armé a appelé "les habitants de Walikale et leurs dirigeants communautaires à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la population civile et de leurs biens durant cette période de transition."

Cependant, des éléments rebelles étaient encore visibles dans la ville samedi après-midi, malgré l'annonce du retrait, selon des habitants.

Les médias locaux ont rapporté que des frappes aériennes des forces congolaises avaient été entendues samedi dans la zone autour de l'aérodrome de Kigoma, près de la ville. Des affrontements ont également été signalés vendredi dans la ville entre les rebelles et les milices pro-gouvernementales.

Les rebelles ont pris Walikale mercredi soir après plusieurs jours de violents combats avec les troupes gouvernementales et les milices pro-gouvernementales, appelées Wazalendo, dans les quartiers de la ville.

Sommet virtuel EAC-SADC

Située à environ 125 kilomètres au nord-ouest de la capitale provinciale de l'est, Goma, capturée par les rebelles en janvier, Walikale abrite de vastes gisements d'étain.

Le groupe rebelle a intensifié son offensive dans l'est de la République Démocratique du Congo depuis décembre, capturant les capitales provinciales de Goma et Bukavu.

La violence persistante dans la province du Nord-Kivu, notamment dans les territoires de Masisi et Walikale, ainsi qu'une situation sécuritaire extrêmement volatile à Bukavu et dans les zones environnantes de la province du Sud-Kivu, ont forcé des centaines de milliers de civils à fuir.

En moins de trois mois, le nombre de Congolais fuyant vers les pays voisins a dépassé les 100 000, ont indiqué vendredi les Nations Unies.

Le président kényan William Ruto a annoncé vendredi un sommet virtuel des dirigeants de deux blocs régionaux, la Communauté de l'Afrique de l'Est et la Communauté de Développement de l'Afrique Australe, prévu pour la semaine prochaine, afin de renforcer la coordination des efforts pour résoudre le conflit dans l'est de la République Démocratique du Congo.

Depuis décembre dernier, les rebelles du M23 ont intensifié leur offensive dans l’est de la RDC, s’emparant des capitales provinciales de Goma et Bukavu. Kinshasa et plusieurs pays occidentaux accusent le Rwanda de soutenir le M23, des allégations que Kigali rejette catégoriquement.