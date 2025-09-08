Deux policiers ont été tués et deux autres blessés lors d'une attaque armée contre un poste de police dans la province d'Izmir, à l'ouest de la Turquie, lundi.
Un suspect âgé de 16 ans a été arrêté, ont indiqué les autorités.
L'adolescent a ouvert le feu avec un fusil sur le poste de police Salih İsgoren, situé dans le district de Balcova à Izmir.
Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a qualifié cette attaque contre le poste de police de "lâche" et a précisé que deux agents avaient perdu la vie, tandis qu'un troisième était "gravement blessé" et un autre avait subi des "blessures légères".
"Le suspect de l'incident, E.B., âgé de 16 ans, a été arrêté et une enquête a été ouverte," a écrit Yerlikaya sur X. L'agent blessé a été transporté à l'Hôpital Universitaire de Recherche et d'Application Dokuz Eylul.
Le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc, a annoncé qu'une enquête judiciaire avait été lancée par le bureau du procureur général d'Izmir.
"Une enquête judiciaire immédiate a été ouverte par le bureau du procureur général d'Izmir concernant l'incident, et 2 procureurs généraux adjoints ainsi que 6 procureurs ont été désignés," a publié Tunc sur X, condamnant l'attaque armée.
La police s'est immédiatement déployée dans la région, renforçant les mesures de sécurité, selon les médias.
Le maire d'Izmir, Cemil Tugay, a dénoncé une attaque "traîtresse" et a adressé ses condoléances aux familles des policiers tués dans un message publié sur X.