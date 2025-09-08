Deux policiers ont été tués et deux autres blessés lors d'une attaque armée contre un poste de police dans la province d'Izmir, à l'ouest de la Turquie, lundi.

Un suspect âgé de 16 ans a été arrêté, ont indiqué les autorités.

L'adolescent a ouvert le feu avec un fusil sur le poste de police Salih İsgoren, situé dans le district de Balcova à Izmir.

Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a qualifié cette attaque contre le poste de police de "lâche" et a précisé que deux agents avaient perdu la vie, tandis qu'un troisième était "gravement blessé" et un autre avait subi des "blessures légères".