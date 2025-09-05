Le Prix africain de l’alimentation 2025 a été décerné mercredi 3 septembre à deux femmes scientifiques, des figures majeures de l’innovation agricole sur le continent : Dr Mercy Diebiru-Ojo, chercheuse nigériane spécialiste du manioc, et Professeure Mary Abukutsa Onyango, horticultrice kenyane pionnière des légumes africains indigènes.

La cérémonie s’est tenue à Dakar, en marge du Forum africain sur les systèmes alimentaires, en présence de dirigeants politiques, scientifiques et représentants du secteur privé.

Doté de 100 000 dollars, le Prix récompense chaque année des personnalités dont les travaux ont un impact significatif sur la sécurité alimentaire, la nutrition, la résilience climatique et l’autonomisation des communautés rurales en Afrique.

Chercheuse et entrepreneure, Dr Diebiru-Ojo est saluée pour son rôle déterminant dans la transformation des systèmes semenciers du manioc et de l’igname au Nigéria.

À travers son entreprise GoSeed Ltd, elle a introduit et adapté la technologie hydroponique semi-autotrophique (SAH, sigle anglais), permettant la production rapide de semences saines et de haute qualité.

Nous avons surmonté les obstacles liés à l’accès aux bonnes variétés. Aujourd’hui, les agriculteurs disposent de semences adaptées à différents segments de marché, avec des rendements doublés et une valorisation premium Dr Diebiru-Ojo.

Cette innovation a permis de raccourcir drastiquement les délais de mise à disposition des variétés améliorées — passant de dix ans à moins de trois — tout en renforçant les liens entre la recherche, les producteurs et l’industrie agroalimentaire.

« Ce prix est un appel à faire encore plus. Il me remplit de joie de voir les agriculteurs demander consciemment ces variétés, et de pouvoir leur répondre : oui, elles sont disponibles, elles sont saines, et elles sont pour vous », s’est-elle réjouie.

Professeure à l’Université Jomo Kenyatta au Kenya, Mary Abukutsa Onyango consacre depuis plus de trois décennies ses recherches aux légumes africains indigènes — longtemps marginalisés, mais essentiels à la nutrition et à la résilience climatique. Son engagement est né d’une expérience personnelle : allergique aux protéines animales dès l’enfance, elle découvre très tôt les vertus des légumes traditionnels.