Située dans le quartier de Kaloum, au sein de la caserne militaire Camp Samory Touré, cette nouvelle mosquée a été ouverte lors d’une cérémonie à laquelle le président turc Recep Tayyip Erdogan a participé par vidéoconférence depuis son bureau du palais Dolmabahce, à Istanbul.

Érigée sur une superficie totale de 3 200 mètres carrés, dont 1 200 mètres carrés d’espace couvert, la mosquée peut accueillir jusqu’à 2 100 fidèles – 1 100 à l’intérieur et 1 000 à l’extérieur.

Conçue comme une "œuvre culturelle", elle s’inspire de l’architecture ottomane avec un volume unique et des portiques, tout en intégrant des motifs ornementaux reflétant l’histoire turque et la tradition islamique.

Le bâtiment se distingue par son dôme principal de 19 mètres de diamètre, culminant à 24 mètres de hauteur, reposant sur un tambour percé de 24 vitraux.

Les minarets, hauts de 42 mètres, ainsi que les dômes, sont recouverts de titane et de zinc, tandis que la façade extérieure arbore une peinture texturée importée de la Turquie.

À l’intérieur, les finitions témoignent d’un savoir-faire artisanal : des tapis en laine spécialement conçus en Turquie, un mihrab en marbre, des arches en bois de style Bursa, et des calligraphies ottomanes réalisées par un maître turc.

L’éclairage, composé d’un lustre central, de sept petits lustres et de 25 appliques, complète l’esthétique raffinée du lieu.

Dotée d’un système de caméras de sécurité et d’un éclairage extérieur, la mosquée se veut à la fois un lieu de culte et un symbole de coopération entre la Turquie et la Guinée.

Cette inauguration marque un nouvel exemple de l’influence culturelle et architecturale turque en Afrique.