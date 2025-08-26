Le peuple palestinien a besoin de "notre action collective", a déclaré lundi le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, lors de l'ouverture d'une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sur Gaza, tenue à Djeddah, en Arabie saoudite.

Fidan, qui présidait cette session, a affirmé : "Ce dont le peuple palestinien a besoin, c'est de notre action collective."

Il a averti que la reconnaissance de la Palestine ne suffisait pas sans une action mondiale pour contraindre Israël à mettre fin à sa guerre.

"Le gouvernement israélien ne recherche pas la paix, mais l'éradication de la Palestine. Cela est inacceptable. Il faut les arrêter", a-t-il déclaré.

La réunion de l'OCI, présidée par le chef de la diplomatie turque, se concentre sur les actions israéliennes en cours à Gaza et vise à coordonner les positions et les réponses des États membres.

Dans son discours d'ouverture, Fidan a également condamné les attaques des colons en Cisjordanie occupée, y compris celles des ministres israéliens, soulignant que de telles actions ne peuvent se poursuivre sans contrôle dans cette région historique.

Israël a tué près de 62 700 Palestiniens lors d'une offensive brutale menée contre Gaza depuis octobre 2023. La guerre a dévasté l'enclave, qui fait face à une famine imposée par Israël.

Trêve à Gaza