Le président américain Donald Trump a vanté les riches ressources naturelles de l'Afrique alors qu'il accueillait mercredi cinq de ses dirigeants pour un sommet à la Maison-Blanche visant à promouvoir le commerce afin de contrer l'influence croissante de la Russie et de la Chine.

L'administration Trump cherche à renforcer les liens économiques avec cette région riche en minerais tout en réduisant l'aide étrangère à l'Afrique et en imposant des droits de douane de 10 % sur les importations.

Les discussions avec les présidents du Sénégal, du Liberia, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Gabon sont axées sur les opportunités commerciales et la sécurité.

« Nous travaillons sans relâche pour forger de nouvelles opportunités économiques impliquant à la fois les États-Unis et de nombreuses nations africaines », a déclaré Trump aux dirigeants et aux journalistes réunis avant la réunion.

L'Afrique possède des 'terres précieuses, de grands minerais'

« Il y a un grand potentiel économique en Afrique, comme peu d'autres endroits, à bien des égards. »

Il a vanté les « lieux vibrants, des terres très précieuses, de grands minerais, de grands gisements de pétrole » du continent – et a été récompensé par des éloges personnels en retour, chaque dirigeant ayant exprimé son approbation lorsqu'un média africain leur a demandé si Trump devait recevoir un prix Nobel de la paix.

Les discussions – tenues lors d'un déjeuner dans la salle à manger d'État – ont eu lieu alors que Washington cherche à garantir un approvisionnement stable en minéraux critiques.

Les cinq pays invités disposent de riches ressources naturelles, notamment le manganèse – un minéral clé dans la production d'acier inoxydable et de batteries – ainsi que le minerai de fer, l'or, les diamants, le lithium et le cobalt.

Relations entre les États-Unis et l'Afrique

Cependant, les discussions sont éclipsées par les mesures radicales prises par Trump et son gouvernement pour recalibrer les relations des États-Unis avec les nations africaines.

Plus tôt ce mois-ci, l'administration a fermé l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et a annoncé qu'elle s'éloignait d'un « modèle basé sur la charité » pour se concentrer sur des partenariats basés sur le commerce.

L'Afrique de l'Ouest devrait être parmi les régions les plus durement touchées par ces réductions d'aide, qui pourraient entraîner plus de 14 millions de décès supplémentaires dans le monde d'ici 2030, selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet.

L'aide financière américaine a joué un rôle crucial dans la reconstruction du Liberia après ses guerres civiles, et le pays recevait encore 160 millions de dollars par an – environ 3 % de son PIB – pas plus tard que l'année dernière.

Influence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique

« Le Liberia est un ami de longue date des États-Unis, et nous croyons en votre politique de rendre l'Amérique à nouveau grande », a déclaré le président Joseph Boakai à Trump.

« Et nous allons également loin avec vous dans votre diplomatie qui concerne le développement économique et l'amitié commerciale. »

La Chine, rivale des États-Unis, a réalisé des investissements substantiels dans plusieurs des nations présentes, le Gabon fournissant 22 % du manganèse utilisé dans ses batteries.

La Russie, quant à elle, a soutenu l'Alliance des États du Sahel, qui partage des frontières avec plusieurs des pays présents au déjeuner de mercredi.

Sécurité et immigration

La sécurité devrait occuper une place importante lors de la réunion, le trafic international de drogue et l'immigration étant des préoccupations majeures pour Washington.

Les pays du Sahel en Afrique de l'Ouest sont confrontés à des attaques de groupes terroristes.

Les entrées en provenance de la région représentent une part importante de la population immigrée noire aux États-Unis, qui a augmenté de près d'un quart entre 2012 et 2022, atteignant 4,3 millions d'individus.

La Guinée-Bissau a du mal à contenir le trafic de drogue, car elle a longtemps été utilisée comme zone de transit pour les expéditions de cocaïne d'Amérique latine vers l'Europe et au-delà.

Embalo : “La Guinée-Bissau est un grand pays”

« La Guinée-Bissau est un pays pacifique, et nous sommes un petit pays. Mais nous sommes un grand État – pas un grand État comme les États-Unis, mais nous sommes aussi un grand pays », a affirmé le président du pays, Umaro Sissoco Embalo.

Une interdiction de voyage potentielle des États-Unis affectant le Gabon, le Liberia, la Mauritanie et le Sénégal a été signalée en juin, dans le cadre d'une liste plus large de 36 pays examinés par l'administration Trump.