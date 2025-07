Par Sylvia Chebet

Le para-cycliste kényan Kennedy Ogada a ressenti une montée d'exaltation familière alors qu'il franchissait la ligne d'arrivée au complexe forestier de Kaptagat le 5 juillet, le rictus de l'effort final laissant rapidement place à un large sourire.

Cette fois, ce n'était pas seulement la joie de monter sur le podium qui illuminait son visage. Moins d'un an après avoir participé aux Jeux paralympiques de Paris, Ogada se trouvait à Kaptagat pour une mission qui allait bien au-delà de la quête de médailles.

C'était littéralement une course contre la montre pour sauver un terrain d'entraînement forestier considéré comme le berceau des légendes olympiques kényanes.

Plus de cent cyclistes, y compris des para-athlètes comme Ogada, ont affronté les 80 km éprouvants du défi cycliste « Kaptagat Cycling for Nature Challenge », qui traversait les hautes terres brumeuses du complexe forestier dans le comté d'Uasin Gishu, au sud-ouest du Kenya.

Ce paysage en altitude, terrain d'entraînement des champions olympiques Eliud Kipchoge et Faith Kipyegon, fait face à des menaces environnementales que cet événement cycliste annuel vise à sensibiliser.

Cyclisme et écologie

Désormais dans sa neuvième édition, le défi « Cycling for Nature » s'inscrit dans des efforts plus larges pour restaurer l'écosystème de Kaptagat. Selon le Service des Forêts du Kenya, 3 000 hectares de terres auparavant dégradées ont été restaurés à plus de 95 %.

« C'est un programme qui combine restauration, amélioration des moyens de subsistance et sport », résume Jackson Koech, responsable de la conservation chez WWF-Kenya.

L'initiative va au-delà de la conservation environnementale. Les membres de la communauté reçoivent des vaches à haut rendement pour la production laitière, des semences horticoles, des unités de biogaz et un accès à l'eau potable, contribuant ainsi à créer des moyens de subsistance durables tout en restaurant l'écosystème.

« Cela allie endurance, environnement et autonomisation de manière réellement impactante », déclare Mohamed Awer, directeur général de WWF-Kenya, à TRT Afrika.

« Nous croyons qu'en promouvant le cyclisme, parallèlement à notre travail de conservation, nous pouvons inspirer à la fois les athlètes et les communautés locales à jouer un rôle actif dans la préservation de l'environnement. »

Le défi cycliste annuel, qui attire aussi bien des athlètes d'élite que des débutants, rappelle que chaque coup de pédale fait avancer la mission pour un avenir plus vert.

Découvertes personnelles

Pour Ndung'u wa Kieya, vainqueur de l'épreuve masculine cette année, la course a marqué une sorte de parcours de rédemption. « L'année dernière, je n'étais pas bien préparé et j'ai terminé neuvième. Je devais revenir pour me prouver à moi-même et voir jusqu'où je pouvais aller. Cela a payé et j'ai gagné la course », confie Kieya à TRT Afrika.

« J'ai rencontré quelques défis en chemin, ce qui a montré que j'ai encore l'esprit et la volonté de les surmonter. »

Dans la catégorie féminine, Monica Jelimo était l'image même de l'incrédulité, visiblement submergée par sa victoire. « J'étais émue en franchissant la ligne d'arrivée, en entendant mes parents crier… J'étais aussi heureuse que cette course ait un impact, pour rappeler que le complexe forestier de Kaptagat doit être sauvé et pour planter plus d'arbres. »

L'événement s'est conclu par la plantation de plus de 300 arbres sur le site adopté par Eliud Kipchoge. Cet exercice a marqué un engagement collectif à préserver l'écosystème qui a façonné tant de carrières sportives.

Ogada, qui a participé à des compétitions internationales de cyclisme au Portugal et au Royaume-Uni, en plus des Jeux paralympiques, était ravi qu'un arbre soit planté en son nom.

« Je me sens honoré que les gens puissent voir qu'Ogada a planté un arbre, et qu'il l'a fait pour préserver l'environnement », dit-il.

Le défi de Kaptagat a également été une plateforme pour lui de promouvoir le para-cyclisme au Kenya.

« Je veux que le para-cyclisme soit reconnu comme un sport compétitif dans toute la République du Kenya », dit-il, espérant que sa participation inspirera d'autres personnes vivant avec un handicap à pratiquer un sport.

Le champion Kieya partage ce message, soulignant que le sport peut être à la fois une source de joie et un moyen de défendre une cause. « Nous prenons soin de notre nature, puis la nature prend soin de nous », indique-t-il à TRT Afrika.