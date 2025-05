Le Rwanda a critiqué mardi les sanctions prises par le Canada à l'encontre du pays en raison des conflits en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, affirmant que ces mesures ne résoudront pas le conflit.

Lundi, le Canada a annoncé la suspension de la délivrance de licences pour l'exportation de marchandises et de technologies contrôlées vers le Rwanda, de nouvelles activités commerciales de gouvernement à gouvernement avec le pays d'Afrique de l'Est.

En réponse, Kigali a déclaré avoir pris note de la position du Canada sur la situation dans l'est du Congo, mais qu'il trouvait “inacceptable l'attribution diffamatoire au Rwanda d'atrocités présumées".

"Les mesures contre le Rwanda annoncées par le Canada ne résoudront pas le conflit. Le Rwanda continuera à travailler avec la région sur le processus de médiation convenu sous l'égide de l'Afrique tout en préservant sa sécurité nationale", a indiqué le ministère des affaires étrangères dans un communiqué.

Le groupe rebelle M23 a intensifié son contrôle territorial dans l'est du Congo depuis décembre, s'emparant des capitales provinciales de Goma et Bukavu.

La RDC accuse le Rwanda voisin de soutenir le groupe. Le Rwanda, quant à lui, nie ces allégations.

Les autorités canadiennes ont condamné "avec la plus grande fermeté" la prise de territoire par les rebelles du M23 dans l'est du Congo, y compris les deux villes clés des provinces du Nord et du Sud-Kivu.

Les mesures de sanction prises par le Canada sont les dernières en date après que les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé le mois dernier des sanctions contre le Rwanda en raison du conflit dans l'est du Congo.