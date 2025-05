Un tribunal sud-africain a condamné jeudi une femme à la réclusion à perpétuité pour avoir kidnappé et vendu sa fille de six ans, dans une affaire qui a horrifié le pays.

Racquel Kelly Smith et deux coaccusés ont écopé de peines de réclusion à perpétuité pour trafic d'êtres humains, ainsi que de 10 ans de prison supplémentaires pour enlèvement, a déclaré le juge Nathan Erasmus.

Kelly Smith, son compagnon Jacquen Appollis et leur ami Steveno Van Rhyn ont été reconnus coupables d'avoir enlevé et trafiqué la petite fille, Joshlin Smith, après sa disparition dans une petite ville du Western Cape. Malgré une recherche approfondie menée par la police, Joshlin Smith n'a toujours pas été retrouvée.

En annonçant les peines jeudi, le juge de la Haute Cour Nathan Erasmus a tranché que le fait que Kelly Smith, Appollis et Van Rhyn soient des consommateurs de drogue ne pouvait en aucun cas justifier leurs actes.

"Je ne trouve rien qui puisse justifier une peine moins sévère que la plus lourde que je puisse imposer," a affirmé Erasmus.

‘Désirée pour ses yeux et sa peau’

Plus tôt ce mois-ci, le tribunal sud-africain avait reconnu la femme coupable de trafic de sa fille de six ans, disparue depuis plus d'un an, dans une affaire qui a indigné la nation.

Le procès, qui a duré deux mois et choqué le pays, a entendu des témoignages de divers témoins affirmant que Racquel "Kelly" Smith avait révélé avoir vendu sa fille Joshlin en février 2024. Parmi les déclarations, il a été mentionné qu'elle aurait reçu 20 000 rands (1 085 dollars) et que la fillette était recherchée pour ses "yeux et sa peau".

Le juge Nathan Erasmus a déclaré que les témoignages de 35 témoins de l'État l'avaient conduit à conclure que Smith, âgée de 35 ans, et ses deux coaccusés - son compagnon et un ami commun - étaient coupables des accusations de trafic d'êtres humains et d'enlèvement.

"J'ai déjà conclu, sur la base des preuves présentées, que Joshlin a été échangée," avait-il déclaré.

"Les preuves montrent clairement qu'il y a eu des paiements, ou du moins la promesse de paiements," a-t-il ajouté, accusant Smith de considérer sa fille, âgée de six ans au moment de sa disparition, comme une "marchandise".

Le procès s'est tenu dans une salle communautaire de la petite ville de pêcheurs de Saldanha Bay, à environ 135 kilomètres au nord du Cap, où l'affaire a suscité une vive indignation.