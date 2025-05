Certains viennent avec l’espoir de se connecter au monde, d’autres arrivent avec la quête de revisiter le passé sous différents angles.

Ce qui ressort, c’est une détermination à utiliser ces années précieuses non seulement pour obtenir des diplômes, mais aussi pour se préparer à devenir des acteurs du changement dans leur pays d’origine.

La Turquie, qui est devenue une destination prisée des étudiants africains poursuivant des études supérieures, joue un rôle de plus en plus crucial dans la formation de l’avenir de la jeunesse du continent, offrant des opportunités de réaliser leurs nombreux rêves que peu d’autres pays peuvent offrir.

Le 25 mai est célébré comme la Journée de l’Afrique à travers le continent et au-delà, non seulement comme un symbole d’unité, mais aussi comme un appel à investir dans la jeunesse africaine.

TRT Global a rencontré des étudiants universitaires africains en Turquie pour explorer comment l’éducation façonne leurs aspirations, ce que cela signifie pour l’avenir du continent, et pour comprendre les défis auxquels ils peuvent être confrontés.

L’année dernière, la Turquie a accueilli plus de 336 000 étudiants internationaux, dont 62 480 (environ 18,6 %) provenant de 53 pays africains, selon les données du Conseil de l’Enseignement Supérieur (YÖK).

Cela signifie qu’environ un étudiant international sur cinq dans le pays vient d’Afrique.

Au-delà de ces chiffres se trouvent les histoires de jeunes Africains qui ont franchi des frontières, non seulement géographiques, mais aussi celles de l’ambition.

Expérience étudiante en Türkiye

Pour Kabeer Moriki, un étudiant nigérian en dernière année d’Économie et Finance à l’Université Okan à Istanbul, étudier en Turquie a été bien plus qu’une simple quête académique.

« L’éducation internationale ouvre des portes vers de nouvelles connaissances, perspectives et réseaux souvent inaccessibles chez soi. Elle permet aux jeunes Africains de découvrir différents systèmes, d’apprendre les meilleures pratiques mondiales, et d’appliquer ces idées aux défis locaux », dit-il.

« Quand nous rentrons, nous ne rapportons pas seulement des diplômes. Nous rapportons des compétences, des idées et la confiance nécessaire pour mener le changement. »

Moriki nourrit de grands espoirs pour sa génération, qu’il décrit comme ayant la « passion, la créativité et la résilience » nécessaires pour transformer l’Afrique. Son conseil : « Que vous étudiiez à l’étranger ou chez vous, restez connectés à vos racines, soutenez-vous mutuellement et continuez à viser l’excellence. »

Maha Vahit, une doctorante soudanaise à l’Université d’Istanbul, nourrit une ambition similaire de transformation, mais la sienne repose sur un intérêt profond pour une recherche historique plus approfondie.

En étudiant l’Histoire à l’Université de Khartoum, elle a développé un fort désir d’explorer le passé sous plusieurs perspectives.

« Les sources que nous utilisions pour l’histoire ottomane étaient toujours en anglais. Comme cela reflétait une seule perspective, j’ai ressenti le besoin d’en explorer une autre. C’est alors que j’ai découvert les bourses Türkiye Scholarships », explique-t-elle.

Les bourses lui ont permis d’apprendre le turc et de commencer son cursus en histoire. « Maintenant, je peux comparer les connaissances que je reçois des sources anglaises avec celles des archives ottomanes et des matériaux turcs. Cela me permet de produire un travail académique plus équilibré. »

Vahit, qui a vu de près comment l’instabilité politique au Soudan a perturbé l’accès à l’éducation pour de nombreux étudiants, pense que les échanges académiques internationaux peuvent agir comme un catalyseur pour garantir la stabilité et la continuité en période de crise nationale.

« Je vis avec le rêve d’un Soudan meilleur », dit-elle. « Et je veux faire partie de sa construction. »

Éducation comme politique étrangère

Au cours de la dernière décennie, l’éducation est devenue un pilier central de l’approche diplomatique et de développement de la Türkiye envers l’Afrique.

Administré par la Présidence pour les Turcs de l’étranger et les communautés apparentées (YTB), le programme Türkiye Scholarships (Türkiye Bursları) joue un rôle clé dans l’attraction des étudiants africains.

Le programme a reçu 21 000 candidatures provenant de 170 pays en 2024, contre seulement 42 000 en 2012.

Chaque année, environ 5 000 étudiants internationaux bénéficient de bourses complètes couvrant les frais de scolarité, l’hébergement, l’assurance santé et les dépenses de subsistance.

Réfléchissant à cette opportunité, Vahit souligne le rôle des bourses dans le renforcement des capacités à long terme : « Les opportunités de bourses, qu’elles soient en Turquie ou ailleurs, peuvent être une grande source de soutien. Je crois en la jeunesse soudanaise. Lorsqu’ils vont à l’étranger et reçoivent une éducation structurée, ils peuvent revenir en tant qu’individus accomplis et contribuer de manière significative à leur pays. »

Sa vision reflète une aspiration plus large partagée par de nombreux étudiants africains en Turquie : utiliser les opportunités éducatives pour avoir un impact durable qui transcende les réalisations personnelles et stimule le progrès national.

Les initiatives de formation professionnelle, un autre outil essentiel pour renforcer la résilience économique et l’autonomisation des jeunes à travers le continent, jouent également un rôle significatif dans cet objectif.

Depuis 2012, l’Agence turque de coopération et de coordination (TİKA) a mis en œuvre plus de 200 projets de développement en Tunisie, dont beaucoup se concentrent sur l’éducation professionnelle.

Parmi eux, le Centre de Formation Professionnelle de Jebeniana à Sfax, qui a reçu des équipements de diagnostic et des modèles de formation pratique pour la réparation de moteurs diesel, une mise à niveau visant à rendre le programme de l’institution adapté au marché du travail.

Des lacunes à combler

Bien que la Turquie soit devenue une destination de plus en plus populaire pour les étudiants africains, l’accès à l’éducation ne se traduit pas toujours par une inclusion sociale complète.

Lors d’une interview de groupe dans une université publique, les conditions socio-économiques des pays d’origine de certains étudiants ont parfois conduit à des stéréotypes.

Des questions telles que « Y a-t-il un aéroport au Burundi ? » ou « Avez-vous une faculté de médecine ou un département de relations publiques ? » révèlent le besoin d’une plus grande sensibilisation inter-culturelle sur les campus.

Pour de nombreux étudiants africains, les défis vont au-delà de commentaires isolés — ils pointent un manque de connexion, de représentation et de communauté.

« Je ne vois pas vraiment tous les étudiants africains se rassembler sous une plateforme unifiée », dit Vahit.

« Nous avons besoin d’une structure qui nous permette de nous soutenir mutuellement au-delà des langues, des religions et des nationalités. »

Moriki a rencontré une absence similaire de soutien et y a répondu en agissant.

« L’un des défis que j’ai initialement rencontrés était le manque de réseau de soutien pour les étudiants africains dans mon université », dit-il.

« En réponse, j’ai pris l’initiative de créer l’Okan African Union, un groupe où les étudiants peuvent soulever des préoccupations, partager des idées et se soutenir mutuellement. »

Ces efforts dirigés par les étudiants sont louables, mais ils mettent également en évidence le besoin d’initiatives plus institutionnalisées pour organiser des programmes d’orientation inclusifs et offrir un mentorat culturellement compétent aux étudiants africains.

Le programme obligatoire de Mentorat Culturel de l’Université St. John’s offre un modèle solide de soutien inter-culturel.

Ce programme prépare les étudiants en échange à naviguer dans les différences culturelles à travers des sessions de groupe guidées portant sur l’identité, les styles de communication et la gestion du choc culturel.

Liens durables entre anciens élèves

Depuis 2002, la Turquie a considérablement approfondi son engagement à travers l’Afrique et élargi sa présence diplomatique de 12 à 44 ambassades sur le continent.

Alors que les ambassades représentent une portée au niveau étatique, les anciens élèves des universités turques deviennent les ambassadeurs les plus efficaces du continent, reliant cultures, industries et institutions.

Plusieurs diplômés africains des universités turques ont accédé à des postes gouvernementaux et diplomatiques de haut niveau dans leurs pays respectifs, ce qui souligne l’influence à long terme de l’approche éducative de la Turquie.

Un exemple notable est le Dr Hussein Mwinyi, président de Zanzibar et président du Conseil Révolutionnaire, qui a obtenu son diplôme de médecine à l’Université Marmara à Istanbul.

Pour soutenir la collaboration continue avec les diplômés réussis, la Turquie a établi des réseaux d’anciens élèves à l’étranger.

La plateforme Türkiye Alumni, active dans plus de 50 pays, sert de pont entre la Turquie et ses diplômés internationaux, facilitant le réseautage, offrant des opportunités d’emploi et encourageant les relations bilatérales.

Les étudiants et anciens élèves émergent comme des acteurs clés du changement à travers les continents, les institutions et les communautés.

L’impact des partenariats éducatifs se reflète de plus en plus dans les aspirations des jeunes Africains étudiant à l’étranger.

Pour beaucoup, l’enseignement supérieur n’est pas seulement un chemin vers la réussite académique, mais aussi un moyen d’autonomisation, de leadership et de contribution durable à leurs communautés.

Dans ce contexte, la Journée de l’Afrique est à la fois une célébration et un appel à l’action, mettant en lumière la responsabilité partagée des jeunes dans la construction de l’avenir du continent.

Comme le dit Vahit : « La Journée de l’Afrique me rappelle que, peu importe où nous sommes, nous portons une responsabilité envers notre continent. C’est une journée qui nous pousse à réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer, notamment par l’éducation et le savoir. Pour moi, cela signifie être solidaire avec d’autres Africains qui rêvent de paix, de stabilité et de progrès. »